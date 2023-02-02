Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi düzenlenen etkinlikte tanıtıldı - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi düzenlenen etkinlikte tanıtıldı

02.02.2023 08:58

Uzun bir aradan sonra sinemaya dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Prestij Meselesi"nin galası dün gece yapıldı. Kırmızıgül filmi için "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek" yorumunu yaparken, filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceğini söyledi.

Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli, Erkan Petekkaya ve Nursel Köse gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Prestij Meselesi filminin galası yapıldı. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen, müzik ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı galadaki basın açıklamasında Kırmızıgül, "Bu yıllar önce yaşanmış ve gerçek bir hikaye. Benim için hiçbir zaman eskimeyen bir hikaye olarak kalacak" ifadelerini kullandı.

"BU UMUTSUZLUK İÇİNDE FİLM HEM BİZE HEM DE ÜLKEYE ÇOK İYİ GELECEK"

Kırmızıgül, bu filmin kendisi için ömür boyu farklı bir anlam taşıyacağını vurgulayarak, "Yola çıkışın ilk hikayesi var burada. Sevgili Özcan Deniz'in, Hilmi Topaloğlu'nun, benim ve Haluk Levent'in yaşadığı gerçek bir umut hikayesi." şeklinde konuştu. Filmin 3 Şubat'ta Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan'da da gösterime gireceği bilgisini paylaşan Kırmızıgül, "Bu umutsuzluk içinde film hem bize hem ülkeye çok iyi gelecek" dedi.

PRESTIJ MÜZİK DÖNEMİNİ ANLATIYOR

Başrollerinde Engin Hepileri, Eser Yenenler ve Aslıhan Güner'in oynadığı Prestij Meselesi, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananları konu ediyor. Filmde Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, Hilmi Topaloğlu ile çıktıkları yolculuğa odaklanılıyor.

FİLM DAVALIK OLDU

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topal'ın, 'Prestij Meselesi' filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı. Geçtiğimiz günlerde görülen dava mahkeme kararıyla ertelenirken adliye koridorunda olay çıkmıştı. Davacı Volkan Topal'a kardeşi Okan Topaloğlu, "20 sene sonra film çıkmış piyasaya çıkıyorsun. Babamın kemiklerini sızlatan adam, utanmaz insan" diyerek tepki gösterdi.

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Mahsun Kırmızıgül, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi düzenlenen etkinlikte tanıtıldı - Son Dakika


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