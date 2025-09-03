Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi - Son Dakika
Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

03.09.2025 14:25
Kastamonu Belediyesi, 24 Ağustos'ta Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıl dönümü için etkinlik düzenledi. Etkinlikte sahne alan Melek Mosso, AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı'nın sert eleştirilerine maruz kaldı. Namlı, Mosso'yu "Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsanız, bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar" diyerek eleştirdi.

Kastamonu Belediyesi 24 Ağustos'ta Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin yıl dönümü sebebiyle Belediye Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Mosso'nun sahne alması dün akşam yapılan Kastamonu Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündeme geldi.

Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

"BİZE AHLAK DERSİ VERMEYE KALKIYORSUNUZ"

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, şarkıcı Mosso'yu hedef aldı. Namlı, şunları söyledi, "Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler. Şimdi Şerife Bacı bulamayız diyorsunuz. Bulamazsınız tabii. Şerife Bacı'nın karşısında kültürümüzle alakası olmayan anıtın arkasında çam ağacını diken ben miyim? Ve burada Kastamonu'da bir kişi de ses çıkmadı, helal olsun bu Kastamonu'ya. Başka bir şey demiyor. Kızlarımızı, gençlerimizi açılın, özgürlük durun diye. Bilmiyorum ben başkan odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Ben bakmadım da YouTube'dan baktım. Bir bayanı buraya getiren ben miyim ya? Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz.

"KASTAMONU'YA YAKIŞIR MI?"

Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? Bulamazsınız tabii Şerife Bacı. Ondan sonra bunu Kastamonu'ya nasıl mal ediyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımızdı ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim. Nereye gelmişiz dedim. Ama bunu AK Parti'ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok."

Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

"ORTAÇAĞ GÖRÜŞLERİNİZ Mİ?"

Namlı'nın ifadelerine tepki gösteren Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci de şöyle konuştu, "Öncelikle Ahmet Bey'e sormak istiyorum. Bunlar kendisinin ortaçağ görüşleri mi yoksa bu çağda da aynı şeyleri düşünmeye devam ediyor mu? Çünkü kendisi kim oluyor da bir kadının giyimi üzerinden ahlak savunusu yapabiliyor. Bir kere halkın kürsüsünde bir kadını giyimi üzerinden ahlaken yargılamak hiç kimsenin haddi de, hakkı da değildir. Dolayısıyla kınıyorum. Söz konusu bu cümleler defalarca toplumun nezdinde kameralar önünde siyasetçiler tarafından zikredildi. Bu gerici düşünceler yüzünden kadınlar bugün toplumda kıyafetleri yüzünden yargılanıyorlar. Kıyafetleri yüzünden giyim kuşamları yüzünden kendilerine yapılan cinsel saldırılar meşrulaştırılıyor.

"GİYİME KARIŞILMAZ"

Daha bir hafta önce bir kadın kendisiyle cinsel ilişkiyi reddettiği için öldürüldü adam tarafından, adama indirim verildi. Dedi ki onuru zedelenmiştir. Neden? Çünkü cinsel ilişki talebi reddedilmiş. Beyefendi de kadını öldürmüş, katletmiş. Şimdi bu zihniyet, bu görüşler birbirini doğuruyor. Halkın kürsüsünden ya ben böyle bir giyimi doğru bulmuyorum. Kendi günlük hayatınızda bunu savunabilirsiniz. Kapalı giyinebilirsiniz. Açık giyinebilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Bir kadının nasıl giyineceğini ne bir kadının başörtüsüne laf edilebilir ne bir kadının mini eteğine, şortuna laf edilebilir. Hak sadece bana hak. Hak sadece benim alanıma, benim muhafazakar dünyama hak. Hayır beyefendi. O konserin olduğu gün 15 bin, 17 bin Kastamonulu vardı. 15 bin, 17 bin Kastamonulu bir sanatçıyı dinlemeye geldi. Toplumun gözünde meşrudur. Toplumun böyle ahlaki kaygıları yoktur. Kendisinin açıklamasını kınıyorum. Tüm kadınlar adına kınıyorum. Söz konusu açıklamalar bu ülkede kadın hakları ihlallerini, kadın cinayetlerini doğruyor. Kendi cümlelerini bir kere daha gözden geçirmesini rica ediyorum."

BALTACI'DAN MOSSO'YA TEŞEKKÜR

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı şunları söyledi, "Bu meseleyi ahlak ahlaksızlık üzerinden değil, toplumsal çürüme ve yozlaşma üzerinden tartışmak bence bizi daha doğru bir hedefe doğru ulaştırır. Bir kadın belediye meclis üyesi ve belediye başkan yardımcısının kadınlarla ilgili vermiş olduğu tepkiyi herkesin doğru anlaması gerektiğine inanıyorum. Şimdi az önce Ahmet Bey şöyle bir şey söyledi. O konsere giden türbanlı kızları da hayretle izledim dedi. Şimdi öyle bir ayrım noktası koymuşsunuz ki zihninizde. Sanki bir konsere türbanlı kızlar gidemezmiş, türbanlı kadınlar gidemezmiş gibi. Bizim için kadın kadındır. Türbanı, eteği, giyimi, kuşamını ancak ve ancak kendisi verirler. O konsere gelen türbanlı olmuş, türbansız olmuş, kadın, erkek, genç, tüm Kastamonular bizim insanımızdır. Gelmiş olmalarından dolayı çok mutluyuz. Sayın Melek Mosso'nun da o gece Kastamonululara yaşatmış olduğu duyguları da burada paylaşmak istiyorum. Sağ olsun var olsun Cumhuriyete sahip çıkan bir sanatçı olarak Kastamonu'ya ilgi gösterip gelmiş olmasından dolayı da kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Kastamonu Belediyesi, Melek Mosso, Kastamonu, AK Parti, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi - Son Dakika

