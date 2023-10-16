Metin Akpınar'ın kızı canlı yayında bir bir ifşa etti: 14 yıl beni oyaladı

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın tek gecelik ilişkiden olduğu iddia edilen ikiz kızları ortaya çıktı. Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Duygu Nebioğlu yıllar içinde yaşadıklarını anlattı.

Biyolojik annem çok zorluklar çekmiş bir insan. Konuştuğumuzda bana 'Size hamileyken yiyecek bir şey bulamıyordum. Komşularım getirirdi' dedi.4 aylıkken hamile olduğunu öğrenmiş... Metin Akpınar, Suphiye Ormancı'nın hamile olduğunu kesinlikle biliyordu. O döneme tanıklık eden gazeteci var. Bize şahitlik de yapacak. Annem Metin Akpınar ile konuşmaya gittiğinde öyle bir korkutulmuş ki bugün bile konuşmaya korkuyor.

"BİZE ANNE VE BABAMIZIN KAZADA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

Nebioğlu Ailesi 1994 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bizi kurtarıyor. Bu insanlar bize evlatlık olduğumuzu unutturdular. Müthiş baktılar.10 yaşımızdayken de doktor kontrolünde evlatlık olduğumuzu, ailemizin trafik kazasında vefat ettiğini söylediler. Anlatılanlardan sonra çocukluğumu hatırlamaya başladım. Çok karanlık, güneşsiz odalarda kaldık. Küçük bir pencereden, insanların ayaklarını görüyordum. Anne ve babamın trafik kazansında öldüğüne inanmadım. Çok çok isterdim Nebioğlu'nun gerçek ailem olmasını.

"METİN AKPINAR'IN KIZI OLDUĞUMU DAYIMDAN ÖĞRENDİM"

Gerçek ailemi 18 yaşıma geldiğimde öğrendim. Gidip Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan soy kütüğümü aldım. Öyle bir hakkım var. Dayımı buldum, görüşmeye başladım. Öz dayımla, Cumhur Ormancı! Metin Akpınar'ın gerçek babam olduğunu şöyle öğrendim; Dayım, bana 'senin baban bir komedyen' dedi. Ben de 'Metin Akpınar mı?' dedim. 'Sen bunu nasıl biliyorsun' diye sordu. Ben de; Kardeşimle aramızda boy farkı var birbirimize 'Metin ile Zeki' diye takılırız o yüzden aklıma direk Metin Akpınar geldi cevabını verdim. Sonra Metin Akpınar'a ulaşmaya çalıştım."

"METİN AKPINAR'IN KORUMASI BENİ YAKLAŞTIRMADI"

Beş yıl boyunca kendisine ulaşamadım. Koruması beni Metin Akpınar'a yaklaştırmadı. TRT'de bir programı vardı. Bir arkadaşım vesilesiyle programı izlemeye gittim. 'Babamla tanışırım' Jiye düşünüyordum. Kendisi beni gördü 'hanımefendi yüzünüz neden asık' diye sordu. Ben de kendisine 'neden suratım asıktı acaba' dedim. Ilk kez yüz yüze geldik. Kendisi benim kızı olduğumu biliyordu ama yansıtmamaya çalıştı. Benimle bir fotoğraf çektirdi ve gitti.

"14 YIL BOYUNCA TAKTİK YAPTI BEN SONRA DAVA AÇTIM"

"Bu olaydan sonra inat ettim. Bu sefer vaatler dönemi başladı. Bir strateji uyguladı. 14 yıl boyunca sürdü bu taktik. En sonun ben kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Onun üzerine bir görüşme ayarlandı. Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana `karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu. Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. 0 da kendisi için bir akşam yemeği kadar para."

Yaptığı açıklamada 'bunları yaşadığınız için çok üzgünüm' dedi ama o şekilde davranmadı. Sadece söylemde kaldı. Biz kardeşimle çok zorluklar yaşadık. Ben çok zor ameliyatlar geçirdim, kendisi beni bir kez bile aramadı. Bizi bildiğini en başından beri inkar ediyor Metin Akpınar, 'bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için inkar ediyor. Metin Akpınar ile Suphiye Ormancı arasında yaşananlara bir günlük hikaye denilmiş, öyle değil.

Annemin anlattığı;'Ben karşıdan karşıya geçiyordum, bir kaza geçirdim. Metin Akpınar da oradaydı. Alıp hastaneye götürdü ve bir tanışma süreci yaşandı' şeklinde. Ortada bir ilişki var ama bir günlük bir şeymiş gibi algı yaratıldı. Çünkü kendisi inkar üzerine bir savunma yapıyor. Babam benden bugüne kadar özür dilemediği için davayı açtım. Kendi eşini korurken bizi korumuyorsun. Bu sürecin başına geleceğini biliyordu, her şeyden haberi vardı. Çok güzel oyunculuk yaptı. Eşiyle de muhatap oldum. Birkaç saat görüştük, ilk başta çok iyi davrandı. Sonra çok ama çok kötü davrandı. 'Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına' diye tepki gösterdi.

"Ben üç kez DNA testi yaptırdım. Üçünü de kabul etmediler. Bir keresinde kendisi saç telimi kopartıp aldı. DNA testi yaptırdı. Sonra sonucun ardından yine inkar etti. DNA testi yaptırmadım, yalan söylemem' dedi. Ben de test yaptırdım yüzde 99.9 kızı çıktım. Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım, benim soyadım 'Nebioğluidur. Yalancı insanların soyadını alamam."