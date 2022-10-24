Mohammed Alsaloussi'den şaşırtan hareket! Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı'nın adını vücuduna kazıttı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı ve evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığı yaparken ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yeniden barışan çiftten ilginç bir hamle geldi.

ŞEYMA VE MELİSA DÖVMESİ YAPTIRDI

İlişkilerini göz önünde yaşayan ve sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çiftten Meedo, Subaşı'na aşkını göstermek için hem Şeyma Subaşı'nın hem de onun Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa'nın adını vücuduna yazdırdı. 32 yaşındaki milyarken omzuna "Şeyma, Melisa" dövmesi yaptırdı. Meedo, dövmesine bir de sonsuzluk emojisi eklettirdi. Mısırlı iş insanının bu hamlesine Acun Ilıcalı'dan nasıl bir tepki geleceği ise merak konusu oldu. Düğün arifesinden dönen çiftin nikah masasına oturup oturmayacağı ise henüz bilinmiyor.