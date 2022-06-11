Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti

TikTok'ta bir süredir hamile taklidi yaptığı videoları paylaşan trans birey Mükremin Gezgin, Gaziosmanpaşa'da bulunan Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezinde doğum mizanseni yaparak hesabında paylaştı. Gezgin'in kısa sürede 8 milyona yakın izlenen videosu kısa sürede gelen tepkilerle sosyal medyada gündem oldu. Alınan şikayetler üzerine, Sağlık Bakanlığı koordinesinde İstanbul Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili harekete geçti.

TABELALAR DEĞİŞTİRİLDİ

Bu kapsamda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonunda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çektiği merkez incelendi. İncelemede, tıp merkezinin eksi 2'nci katında yer alan ameliyathanenin tabelasının değiştirilerek "doğumhane" tabelasının asıldığı tespit edildi. Ayrıca, videoda hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3'üncü katında "lazer odası" olarak belirtilen yerde yapıldığı belirlendi. Denetimin ardından komisyon, merkeze cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi.

TIP MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Söz konusu kararda, şunlar kaydedildi: "15 Şubat 2008 tarih ve 267788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin 37/2 maddesi kapsamında (Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun tamamında Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir) Tıp Merkezi'nin tamamının mühürlenmek suretiyle faaliyetinin durdurulması hususuna uygundur."

Kararın ardından Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyeti durdurulan merkez, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da mühürlendi.

"SİZLER BENİ ZİRVEYE ÇIKARMASAYDINIZ DEVAM ETTİRMEZDİM"

Gelen tepkilerin ardından Instagram'dan bir video yayınlayan Mükremin Gezgin, süreci tüm detaylarıyla anlattı. Erkek olduğu için hamile kalma ihtimalinin olmadığını söyleyen fenomen, kendisine bu zamana kadar destek olan takipçilerine de tepki gösterdi. Çok üzgün olduğunu belirten Mükremin Gezgin, videoda şu ifadeleri kullandı: "TikTok bir eğlence platformudur ve orada çektiğim videoların zaten ironi olduğunu herkes biliyor. Son dakika bana bir bomba attınız ve beni çok linçlediniz. Son dakikaya kalana kadar keşke 9 ay boyuncu beni yolda görüp karnımı sevmeseydiniz. Her gün beni zirveye taşıyıp beni daha çok gündeme getiren sizlersiniz. Sizler bunu çok sevdiğiniz için ben de devam ettirdim. Sizler başta 'yok' diyerek bir tepki verseydiniz bu olay buraya gitmezdi."

"İÇİMDE KÖTÜ NİYET YOKTU, SADECE VİDEO ÇEKTİM"

"Benim hamileliğim %0 çünkü bir erkek hamile kalamaz. İçimde his taşıyabilirim ama anne olamam. Ben sadece orada bir ironi yaptım. Filmde erkekler, kadın rolüne girerek oynuyor. Ben de orada içimde kötü niyet olmadan bir video çekmek istedim. Kendi kendime bir film ürettim. Başta bunu sevmeseydiniz zaten yapmazdım. 9 ay boyunca yorum yaparak 'Mükremin sen hamilesin, bugün ne yedin' dediniz. Yolda benimle sarmaş dolaş fotoğraflar çektirip beni zirveye taşıyan insanlar zaten sizlersiniz."

NE OLDU?

Mükremin Gezgin isimli trans birey, aylardır TikTok hesabından videolar paylaşarak hamile olduğunu iddia etti. Önceki akşam bir hastanede video yayınlayan fenomen, doğum yaptığını ancak bebeğinin babasıyla görüşmediğini ileri sürdü. Videoların ardından gündem olan Gezgin ve videoların çekilmesine müsaade eden hastane yönetimine tepki yağmaya başladı. Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı. Gelişmelerin ardından Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatıldı.