Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Geniş Video İzle

Nevra Serezli, Gökay Kalaycıoğlu'nun teklifiyle sunuculuk yapmaya başladı. Jüride ise Engin Çağlar başkanlığında birçok ünlü isim yer aldı. Sinema Güzeli yarışmasında birincilikleri Büşra Sütçoğlu ve Kaan Dere kazandı.

16.05.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"NEVRA SEREZLİ İLK KEZ SUNUCULUK YAPTI"

Sahne öncesinde basın mensubuna heyecanını dile getiren Nevra Serezli, " Gökay Kalaycıoğlu'nun işine, sanat ve sanatçıya saygısına kefilim. Onu çok severim. Bana bu projeyi ve sunuculuğu teklif etti. Hiç düşünmeden kabul ettim ama şu an çok heyecanlıyım. Bakalım sahnede neler yaşayacağız" dedi.

JÜRİDE DEV İSİMLER

Engin Çağlar'ın başkanlığını yaptığı jüride, Türk sinemasını yıllarını vermiş, usta ve Türk halkının gönlünde taht kurmuş isimler yer aldı. Sunuculuk göreviyle birlikte jüri koltuğunda da yerini alan Nevra Serezli'nin yanı sıra usta oyuncular Halil Ergün, Erhan Yazıcıoğlu, Nuri Alço, Meral Konrat, Piraye Uzun, Devlet Devrim, Çiğdem Tunç, İpek Tenolcay, Aleyna Solaker, İran asıllı uluslar arası yönetmen Kambiz Babaei, Uğurkan Erez, Banu Noyan, Tümay Özokur, Petek Dinçöz, Esin Yağmurdereli, Türkan Şerbetçi, Burçin Bildik, Nurcan Sabur, Yüksel Aytuğ gibi isimler yer aldı. İş dünyasını temsilen ise Yalçın Şahin, Şenay Günay, Tuba Akat, Doç. Dr. Fatih Levent Balcı, Dr. Cengizhan Ekizceli, Dr. Ajlan Kasabalıgil, Evren Fatih Yağdır, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Fatih Dalma, Murat Çözer ve Kurban Akar jürideki yerlerini aldı.

"TÜRK SİNEMASI İÇİN YOLA ÇIKTIM"

Sinema Güzeli yarışmasını ilk olarak 2018 yılında hayata geçiren Hakan Solaker, "Bir magazin gazetecisi olarak bir hayal kurdum, sinemanın geleceği ve genç kuşak oyuncular için yola çıktım. Bugün bu amaçla burada toplandık. Türk sineması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. Solaker sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, buradaki bütün genç oyuncularımız ve oyuncu adaylarımız için birer başlangıç. Hepsi birbirinden yetenekli ve ileride son derece başarılı yerlere geleceklerine inancım tam."

SİNEMA GÜZELLERİ TACINI TAKTI

Av. Talat Niyazi Arman gözetiminde gerçekleştirilen oylama sonucunda yarışmanın birinciliklerini Büşra Sütçoğlu ve Kaan Dere kazandı. İkincilikleri Sena Göksel Kumlu ve Abdullah Kaya alırken, Canan Çelik ve Yücel Akkuş ise jüri tarafından üçüncülüğe layık görüldü.

Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı
Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı
Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı
Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı
Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı
Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı
Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı
Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı

Gökay Kalaycıoğlu, Nevra Serezli, Petek Dinçöz, Nuri Alço, İstanbul, Siyaset, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:52:50. #1.13#
SON DAKİKA: Nevra Serezli ilk kez sunuculuk yaptı! Yanında başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ile sahneye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement