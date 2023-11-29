Nez Demir, fenomenlerin mal varlıklarını sıralayan Alp Kılınç'ı ifşa etti: 12 evi 1 arabası var

Engin ve Dilan Polat operasyonundan sonra eski ortakları fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatıldı ve mal varlığına el konuldu. Onlarca dairesi ve güzellik merkezi olduğu iddia edilen Demir, bu süreçte fenomenleri ifşa eden Alp Kılınç'a öfke kustu. Birçok fenomenin mal varlığıyla ilgili açıklama yapan Kılınç'ı hedef alan Nez Demir, "Antep'teki bir köyde otururken Nişantaşı'na taşındı. 12 ev 1 arabası var" dedi.

"YALANCI, İFTİRACI, PRİMCİ"

Kılınç'ın takipçi sayısını artırmak için bu tarz paylaşımlar yaptığını söyleyen Demir, "Senin kadar yalancı, iftiracı, primci bir insan yok. Sen kimsin devlet mi? Avukat mı? Gazeteci mi? Nasıl bir manipülasyon bu? Nasıl bir algı? Düne kadar 'kanka' deyip doğum günümde önüne gelen karşı cinse yürüyen sen değil misin? Dilan Polat'ın fotoğraflarının altına 'kanka' yorumları yapıp takipçi kasan sen değil misin? Deprem zamanı takipçi kasmak için binlerce doğru veya değil post atıp algı yapan sen değil misin? Tek derdi para arkadaşlar para. Twitter'da 'Abone olun' diye tweet attı ve bu ücretli sizden para gidiyor yani abone olunca takipçi artırınca hemen paraya çevirmek istemiş ama silmiş hepsini kimse abone olmayınca" dedi.

"KÖYDE YAŞARKEN NİŞANTAŞI'NA TAŞINIP 12 EV 1 ARABAYI NASIL ALDIN?"

Alp Kılınç'ın incelenmesi gerektiğini söyleyen Demir, sözlerine şöyle devam etti: "Bu manipülasyoncu Alp Kılınç'ın incelenmesi için tüm gerekli makamlara başvuracağım. Sen çok fazla oldun ama sahtekar yok öyle daha kimsenin suçu bulunmamışken insanlara racon kesip takipçi kasmak. Alp Kılınç Antep'te bir köyde yaşarken Nişantaşı'nda bir eve nasıl taşındı? Arkasında kim var bu kadar güzel atıp tutuyor? Ankara'da kimle görüştü? 12 dairesi 1 arabası var 96 doğumlu bu parayı nereden almış? Hadi cevap ver bakalım."

"DEPREM DÖNEMİNDE TOPLADIĞIN PARA NEREDE?"

Kılınç'ın deprem zamanında topladığı yardımların dekontlarını paylaşması gerektiğini söyleyen Demir, "Depremde aş evi diye paylaştığı yere İban paylaşıp para yerine kuru gıda yollayacağız adres ver dediğimizde yeri söylemiyordu. Neden acaba depremde topladığı para nerede, yolladığı yerlerin dekontu var mı? Depremde topladığın yardım adı altındaki paralar nerede Alp Kılınç cevap ver" ifadelerini kullandı.

Alp Kılınç

"PAYLAŞIMLARI KALDIRMAZSAM BENİMLE İLGİLİ PAYLAŞACAĞI HABERİ ATTI"

Demir, paylaşımlarından sonra Alp Kılınç'ın kendisine ulaşarak hikayeleri kaldırmasını istediğini söyledi. Kılınç'ın daha önce hırsızlık suçundan sabıkası olduğunu ileri süren Demir, geri adım atmayarak "Attığım hikayeleri kaldırmam karşılığında postu arşivledi. Önce düşündüm sonra dedim neden sileyim. Yapacağı algıyı yaptı zaten. Eğer silmezsem doğum günümde tuvalette madde içenler olduğu iftirasını atacağı haberi yolladı. Ben de senden mi korkacağım, beni bununla mı tehdit ediyorsun. Ben mi içti gelen 200 davetlinin erkek tuvalet bekçisi miyim? Senin de madde kullandığına dair mesajlar geldi. Narkotik gözaltına alsın kan testine gidelim beraber dedim. Bu sana ders olsun bir daha boyundan büyük işlere girme. Bu şahıs bana adam da öldürdü dese artık kimse inanmayacak. Diğer fenomenlere attığı iftiralar da... Film bitti" dedi.

"SENİ PİSLİK, SEN KİMSİN?"

Paylaşımlarının ardından peş peşe videolar yayınlayan Nez Demir, sözlerine şöyle devam etti: "Seni pislik seni. Sen kimsin ya? Devlet misin hakim misin savcı mısın avukat mısın gazeteci misin? Üslup çok önemli. Bir sürü gazeteci ve avukat arayıp soruyor. Sen kimsin ya? Sen bir kendine bak. Sen bizi eleştirebilecek durumda mısın? Şu an sektörel bir inceleme var birileri bazı şeyleri yapıyor diye herkes aynı şey yapıyor anlamına gelmiyor. 600'e yakın fenomen inceleniyor. Bu sayı daha da artacak. Herkes hüküm mü giyecek zannediyorsunuz. Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Ne teröristliğimiz kaldı ne FETÖ'cülüğümüz kaldı ne vatan hainliğimiz kaldı. Bu kadar da olmaz yani.

"DEVLET KONTROLÜNDE HESAPLARIMDAKİ TEDBİR KALKTI"

"Devlet sizin yaptığınızı yapmıyor ya. Devlet kontrolünde benim tedbirlerim kalktı. Ödemelerimi yapabiliyorum, devlet beni mağdur etmiyor. Bir soruşturma ve inceleme var ben suçlu değilim henüz. MASAK raporu bekleniyor. Ben kendimden eminim. Birkaç iblis için söylüyorum sizin bunu yapmaya hakkınız yok. Üslubunuzu bileceksiniz. Seninle ilgili de bir ton iddia geldi. Benim 5 katım çıktı sende. Hiç Allah korkunuz da mı yok. Bırak herkes işini yapsın. Sen de fenomensin ve senin hakkında da bir sürü şey geliyor. Kim konuşturuyor seni? Ne alıyorsun karşılığında? Bana hiç normal gelmiyor. Kurtlar Sofrası diye paylaşılan fotoğraf 4-5 sene önce baby shower partisinden sonra yenilen bir yemekti. Benim de bir ailem var yeter. Onları paylaşıp benim ailemi üzmeye hakkın yok."

"1 EV 1 GÜZELLİK MERKEZİ 2 ARABAM VAR"

"Bir deli bir kuyuya taş atıyor ve herkes peşinden gidiyor. Kimse de senin suçsuz olabileceğini düşünmüyor. 17 yıldır çalışıyorum. 2 sene müşteri temsilciliği yaptım, 6 sene bankada çalıştım sonra influencer oldum. 10 senedir bu işi yapıyorum. Hepsi incelemede hepsinin faturaları duruyor. Birikimimle güzellik merkezi açtım. Bu çocuk 'bunlar 2 senede zengin oldu' diyor. Ben 2 senede zengin falan olmadım. Benim bir tane evim var onu zaten güzellik merkezim yokken aldım. O zaman 2-3 milyona ev alabiliyordunuz şimdi 15-20 milyon alamıyorsunuz. Bir tane senelerdir bindiğim arabam var bir de bu sene almıştım ama onu da mahvettiler. Benim mal varlığım bundan ibaret."

"12 ŞUBE BENİM DEĞİL SADECE İSİM HAKKIMI KULLANIYORLAR"

Ben hep işime yatırdım. Bir ürünüm 5 bin satılıyorsa kendi paramdan ekleyip 20 bin ürettirdim, şube veriyorum, makine sipariş ediyorum ve işimi büyütüyorum. Bir yandan asgari ücret artıyor, kira artıyor, poliklinik oldum, doktorlar aldım, onların maaşlarını ödüyorum. Bir şekilde kendimi döndürmeye çalışıyorum. Bunlar 2 senede olmadı ben 23 senedir çalışıyorum. 3 sene önce makineleriyle birlikte 2 milyona bir iş yeri açabiliyordunuz. Şimdi sadece mimarisi 4-5 milyon tutar. Benim bir tane şubem var. Geri kalan 12 tanesi franchising. Kazanç ve giderleri kendilerine ait. O şubeler benim değil, sadece adımı kullanıyorlar. Ben kendi şubeme zor yetiyorum."

"MİLLETİ BİRBİRİNE KIRDIRDI"

"Özellikle uzun zamandır bu çocuğu takip ediyorum. Sosyal medyadan tanıdığım, takipleştiğim ve ara sıra konuştuğum biri. Bu olaydan takipçi kastı. 2 haftada 50 bin takipçi kastı. Milleti birbirine kırdırdı, bilmediği asılsız şeylerle milletin ağzına s... Hayatım boyunca paraya tamah eden biri olmadım. Kimsenin kazandığıyla ilgilenmedim. Kimseden borç almayı ve borç vermeyi de sevmem. Bu süreçte de kimseden borç almadım Allah yardımcı oldu. Gizlilik olduğu için soruşturma hakkı bilgi veremiyorum. MASAK'tan gelecek rapor bekleniyor. Fatura geldiğinde sabah hemen öderim. Ben borçlu uyuyamam. İnsanım, hatam olmuş olabilir. Vergisel bir hatam varsa devletin bununla ilgili yaptırımları var. Kara para aklama, bahis, örgüt, terör ve FETÖ... Bu kadarı da ağır ama ya lütfen."