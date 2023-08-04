Nilperi Şahinkaya, Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu - Son Dakika
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Nilperi Şahinkaya, Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu

04.08.2023 09:00

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu. Şahinkaya, fotoğrafın çekildiği anı bir arkadaşıyla yemek yediği sırada yaşandığını ve Sakine'yi tanımadığını belirtti. Sosyal medyada büyük tepki çeken bu olay, Şahinkaya'nın linç kampanyasına dönüşmesine neden oldu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyadan açıklamada bulunan Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi tanımıyordum" dedi.

2009 YILINDA KATLETMİŞTİ

İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu tutuklandıktan 5 yıl sonra, 2014 yılında tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermişti.

FOTOĞRAF TEPKİLERE NEDEN OLDU

Nilperi Şahinkaya ise gündeme bomba gibi düşen bir olaya imza attı. Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer aldı. Ünlü oyuncunun, Melis Şakak ve Sakine Garipoğlu ile aynı karede yer alması sosyal medyada da büyük tepkiye neden oldu.

"TANIMIYORDUM"

Sözlerine "Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı." diye başlayan Şahinkaya "hemen cevap vermem lazım" dedi. Çeşme'de Melis Şakak ile buluştuğunu söyleyen ünlü oyuncu, Sakine Garipoğlu'nun Şakak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtti. Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma "O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" sözleriyle de sitemde bulundu.

"BU KADAR ÇİRKİLEŞEMEZSİNİZ"

O gün dağıldıktan sonra bir daha Sakine Garipoğlu ile görüşmediğini ifade eden Şahinkaya, kendisini sosyal medyada dahi takip etmediğini söyledi. Son olarak sözlerini "Bu kadar çirkinleşemezsiniz" diyerek bitirdi.

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Son Dakika Magazin Nilperi Şahinkaya, Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkınca tepkilerin odağı oldu - Son Dakika


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