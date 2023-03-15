Oyuncu Arzu Yanardağ'a, rol aldığı filmin setinde sürpriz evlilik teklifi! - Son Dakika
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Oyuncu Arzu Yanardağ'a, rol aldığı filmin setinde sürpriz evlilik teklifi!

15.03.2023 14:51

"Hayatımız Roman" filmi oyuncusu Arzu Yanardağ, sette büyük bir sürprizle karşılaştı. Güzel oyuncu, boksör olan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan gelen evlilik teklifiyle havalara uçtu. Çiftin soy isimlerinin aynı olması dikkat çekerken, Yanardağ'ın evlilik teklifini aldığı anlar kameralara yansıdı.

"Hayatımız Roman" filminin çekimleri Çanakkale Lapseki'de devam ediyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimlerinde romantik anlar yaşandı.

SETTE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Filmde Suzan isimli bir Roman kızına hayat veren Arzu Yanardağ, aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Teklif karşısında çok duygulanan güzel oyuncu sevgilisine "Evet" dedi.

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

SEVGİLİSİYLE VERDİĞİ MUTLU POZU PAYLAŞTI

Yanardağ paylaşımına, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet." ifadelerini kullandı.

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

SOY İSİMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan çiftin soy isminin aynı olması çoğu kişinin dikkatini çekti. Konuyla ilgili, sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlarda bulundu.

Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı
Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı
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Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı Arzu Yanardağ, rol aldığı filmin setinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı Öğrenciler Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nde bir araya geldi Öğrenciler Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'nde bir araya geldi

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Son Dakika Magazin Oyuncu Arzu Yanardağ'a, rol aldığı filmin setinde sürpriz evlilik teklifi! - Son Dakika


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