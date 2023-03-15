"Hayatımız Roman" filminin çekimleri Çanakkale Lapseki'de devam ediyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin çekimlerinde romantik anlar yaşandı.
Filmde Suzan isimli bir Roman kızına hayat veren Arzu Yanardağ, aynı zamanda filmde de rol alan sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi aldı. Teklif karşısında çok duygulanan güzel oyuncu sevgilisine "Evet" dedi.
Yanardağ paylaşımına, "Beraber geçirdiğimiz her an daha da değerlenen ve kalbinin tüm güzelliğini ortaya koyan sevgilimle bir ömür beraber olmaya evet." ifadelerini kullandı.
Öte yandan çiftin soy isminin aynı olması çoğu kişinin dikkatini çekti. Konuyla ilgili, sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Arzu Yanardağ'a, rol aldığı filmin setinde sürpriz evlilik teklifi! - Son Dakika