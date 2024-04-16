Paris Hilton, Taylor Swift geleceği için VIP alandan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Paris Hilton, Taylor Swift geleceği için VIP alandan çıkarıldı

Geniş Video İzle

Paris Hilton, Coachella Müzik Festivali'nde VIP alanından, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce için yer açılmak amacıyla çıkarıldı. Hilton ile birlikte birkaç A sınıfı misafir de alandan çıkarıldı.

16.04.2024 11:42  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

43 yaşındaki otel varisi Paris Hilton, Coachella Müzik Festivali'ne katıldı. Eşi Carter Reum ve arkadaşlarıyla birlikte salonun VIP alanında eğlenen Hilton, Taylor Swift geleceği gerekçesiyle beklemediği bir muamele ile karşılaştı.

"HER ŞEYİN FARKINDALARDI, UMURSAMADILAR"

The Sun'da yer alan habere göre; grup, Anderson Paak'ın seti sırasında, Real Housewives'tan Kyle Richards ve Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez gibi yıldızlarla birlikte, korkuluklarla çevrili bir balkonda dans etti. Ünlü isimler eğlenirken yanlarına gelen güvenlik ekibi, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce geleceği için herkesi VIP alanından çıkardı. Bir görgü tanığı şunları söyledi: "Aniden yaklaşık 20 kişi platformun sonuna doğru yönlendirildi ve büyük bir geliş için yer açılmış gibi görünüyordu. Hepsi merdivenlerden inip karanlık bir VIP bar alanına girdiler ve beşten fazla güvenlik görevlisi masaları hazırlayıp pozisyonlarını aldı. Umursamadıkları görünüyordu ve bir başkasının geleceğini bildiklerinden, zamanlarının sınırlı olduğunun farkındaydılar" dedi.

Paris Hilton, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce'ye yer açılması için Coachella müzik festivali VIP alanından çıkarıldı
Paris Hilton, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce'ye yer açılması için Coachella müzik festivali VIP alanından çıkarıldı
Paris Hilton, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce'ye yer açılması için Coachella müzik festivali VIP alanından çıkarıldı
Paris Hilton, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce'ye yer açılması için Coachella müzik festivali VIP alanından çıkarıldı
Paris Hilton, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce'ye yer açılması için Coachella müzik festivali VIP alanından çıkarıldı
Paris Hilton, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce'ye yer açılması için VIP alandan çıkarıldı
Paris Hilton, Taylor Swift geleceği için VIP alandan çıkarıldı

Müzik Festivali, Taylor Swift, Paris Hilton, Dan Taylor, Coachella, Misafir, Travis, Hilton, Swift, Paris, Ünlüler, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paris Hilton, Taylor Swift geleceği için VIP alandan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:31:39. #1.11#
SON DAKİKA: Paris Hilton, Taylor Swift geleceği için VIP alandan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement