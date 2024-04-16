Paris Hilton, Taylor Swift geleceği için VIP alandan çıkarıldı

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43 yaşındaki otel varisi Paris Hilton, Coachella Müzik Festivali'ne katıldı. Eşi Carter Reum ve arkadaşlarıyla birlikte salonun VIP alanında eğlenen Hilton, Taylor Swift geleceği gerekçesiyle beklemediği bir muamele ile karşılaştı.

"HER ŞEYİN FARKINDALARDI, UMURSAMADILAR"

The Sun'da yer alan habere göre; grup, Anderson Paak'ın seti sırasında, Real Housewives'tan Kyle Richards ve Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez gibi yıldızlarla birlikte, korkuluklarla çevrili bir balkonda dans etti. Ünlü isimler eğlenirken yanlarına gelen güvenlik ekibi, Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce geleceği için herkesi VIP alanından çıkardı. Bir görgü tanığı şunları söyledi: "Aniden yaklaşık 20 kişi platformun sonuna doğru yönlendirildi ve büyük bir geliş için yer açılmış gibi görünüyordu. Hepsi merdivenlerden inip karanlık bir VIP bar alanına girdiler ve beşten fazla güvenlik görevlisi masaları hazırlayıp pozisyonlarını aldı. Umursamadıkları görünüyordu ve bir başkasının geleceğini bildiklerinden, zamanlarının sınırlı olduğunun farkındaydılar" dedi.