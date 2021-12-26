Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi

Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı! Bir Maldivler skandalı daha

Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, yaşadığı sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin 2 pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Tedavisine Antalya'da devam edilen 4 yaşındaki Asiye'nin babası Hüseyin Ateş'in çalıştığı sitedeki işinden ve evinden çıkarıldı. Yaşadığı mağduriyetle ilgili konuşan acılı baba "Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"1 SENELİK KİRASINI ÖDERİM"

Sık sık yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Demet Akalın da sosyal medyada hızla yayılan habere sessiz kalamadı. Yardım çağrısında bulunan Akalın, "Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Sayın Şahin altında kalmaz yeni bir iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size" ifadelerini kullandı.

HADİSE'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Şarkıcı daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak Hadise'ye seslendi. Ünlü bir kafe şirketinin sahibi olan Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'ye çağrıda bulunan Akalın, "Eniştenin cafesi var mı Antep'te?" sorusunu sordu.