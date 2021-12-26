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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi - Son Dakika

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi

26.12.2021 14:39

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babasının işinden kovulup oturduğu evden de çıkarıldı. Bu konuya sessiz kalamayan Demet Akalın ise "En güzel yerde evini tut ben 1 yıllık kiranı öderim" diyerek babaya seslendi.

Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, yaşadığı sitenin bahçesinde, aynı sitenin yöneticilerinin 2 pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Tedavisine Antalya'da devam edilen 4 yaşındaki Asiye'nin babası Hüseyin Ateş'in çalıştığı sitedeki işinden ve evinden çıkarıldı. Yaşadığı mağduriyetle ilgili konuşan acılı baba "Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"1 SENELİK KİRASINI ÖDERİM"

Sık sık yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Demet Akalın da sosyal medyada hızla yayılan habere sessiz kalamadı. Yardım çağrısında bulunan Akalın, "Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Sayın Şahin altında kalmaz yeni bir iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size" ifadelerini kullandı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek gecikmedi

HADİSE'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Şarkıcı daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak Hadise'ye seslendi. Ünlü bir kafe şirketinin sahibi olan Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'ye çağrıda bulunan Akalın, "Eniştenin cafesi var mı Antep'te?" sorusunu sordu.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek gecikmedi

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

DOKU NAKLİ YAPILIYOR

Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün yoğun bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte doku nakline başladı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesi evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek gecikmedi
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Demet Akalın, Gaziantep, Antalya, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası evinden çıkarıldı, Demet Akalın'dan destek geldi - Son Dakika
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