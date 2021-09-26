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Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi - Son Dakika

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi

26.09.2021 11:52

Türk Halk müziğine sesiyle yeni bir yorum getiren ve güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı Günseli Deniz, geçtiğimiz gece uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Amerikalı nişanlısıyla görkemli bir düğün töreninde hayatını birleştirdi.

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra; siyaset, sanatçı ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ve yakın arkadaşları katıldı. Deniz'in, Amerika'da 15 bin dolara özel olarak hazırlanan iddialı gelinliği göz doldururken, törenin diğer yarısında giydiği Hakan Akkaya imzalı şık ve sade gelinliği de geceye damgasını vurdu.

DAVULLU ZURNALI MİLYONLUK

Kokteyl eşliğinde başlayan milyonluk düğün töreni çiftin coşkulu nikah seremonisi, davul gösterileri ve eğlence eşliğinde gece boyunca devam etti. Günseli Deniz & Nekarios Monzae çiftinin nikahlarını ise Mersin Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer kıydı.

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

DÜĞÜN HAZIRLIKLARIYLA BİZZAT KENDİLERİ İLGİLENDİ

Uzun süredir titizlikle devam eden düğün hazırlıkları ile bizzat ilgilenen Günseli Deniz & Nekarios Monzae, eğlencenin dozunu bir an bile düşürmeyerek enerjileriyle unutulmaz bir organizasyona imza attılar.

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

ÖNCE BODRUM SONRA AMERİKA

Çift, görkemli düğün törenlerinin ardından, balayı için seçtikleri geceliği 15.000 Euro olan "Bodrum Mandarin Orientel"de bir süre kaldıktan sonra Amerika'ya seyahat edecekler.

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi

TÜRKİYE AMERİKA ARASINDA MEKİK DOKUYACAK

Günseli Deniz, Türkiye ve Amerika arasında sıklıkla seyahat ederek yeni projelerini de müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda görkemli düğünle evlendi
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Çırağan Sarayı, İstanbul, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi - Son Dakika Magazin


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