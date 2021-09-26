Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi

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İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra; siyaset, sanatçı ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri ve yakın arkadaşları katıldı. Deniz'in, Amerika'da 15 bin dolara özel olarak hazırlanan iddialı gelinliği göz doldururken, törenin diğer yarısında giydiği Hakan Akkaya imzalı şık ve sade gelinliği de geceye damgasını vurdu.

DAVULLU ZURNALI MİLYONLUK

Kokteyl eşliğinde başlayan milyonluk düğün töreni çiftin coşkulu nikah seremonisi, davul gösterileri ve eğlence eşliğinde gece boyunca devam etti. Günseli Deniz & Nekarios Monzae çiftinin nikahlarını ise Mersin Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer kıydı.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARIYLA BİZZAT KENDİLERİ İLGİLENDİ

Uzun süredir titizlikle devam eden düğün hazırlıkları ile bizzat ilgilenen Günseli Deniz & Nekarios Monzae, eğlencenin dozunu bir an bile düşürmeyerek enerjileriyle unutulmaz bir organizasyona imza attılar.

ÖNCE BODRUM SONRA AMERİKA

Çift, görkemli düğün törenlerinin ardından, balayı için seçtikleri geceliği 15.000 Euro olan "Bodrum Mandarin Orientel"de bir süre kaldıktan sonra Amerika'ya seyahat edecekler.

TÜRKİYE AMERİKA ARASINDA MEKİK DOKUYACAK

Günseli Deniz, Türkiye ve Amerika arasında sıklıkla seyahat ederek yeni projelerini de müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.