İrem Sak, yeni filminden ilk görüntüleri paylaştı! Tesettürlü bir kadını oynayacak

Haziran ayında Türkiye pazarına giren Disney Plus ile anlaşan Gülse Birsel'in yazdığı "Yılbaşı Gecesi" filmi, konusu ve oyuncu kadrosuyla gündeme geldi. Kadroda yer alan İrem Sak'ın rolü ise dikkat çekti.

TESETTÜRLÜ BİR KADINI OYNUYOR

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren İrem Sak, Ozan Açıktan'ın ise yönetmen koltuğunda oturduğu filmde tesettürlü bir kadını oynuyor. Rolüyle merak uyandıran sevilen oyuncudan ilk fotoğraf da geldi.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Disney+ tarafından paylaşılan bilgilere göre Yılbaşı Gecesi, oyuncu kadrosunda Gülse Birsel, Zeynep Güngör, İrem Sak, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Alina Boz ve Şebnem Bozoklu gibi pek çok yıldız isme yer verecek. Kadroda Alican Yücesoy, Ayta Sözeri, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Kubilay Tunçer ve Nazmi Sinan Mıhçı da yer alacak.

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yılbaşı Gecesi, salgının sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi'nde buluşmaya hazırlanan Didem'in yılbaşı sabahına aldığı tatsız haberle başlayacak. Didem, günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi'ni kutlamayı hayali, son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile yıkılır.

Bir yandaysa Ozan, salgın süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi'ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağrıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ise merak konusu.