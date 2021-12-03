Son dakika magazin haberleri

"İkinci kızını bekleyen Kenan İmirzalıoğlu: Annenin yerini almak çok zor", "Aziz dizisinde romantik gelişme", "Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor" gibi magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylardan derlenen haberlere detaylı şekilde bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İKİNCİ KIZINI BEKLEYEN İMİRZALIOĞLU: ANNENİN YERİNİ ALMAK ÇOK ZOR!

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal çifti, önceki gün Emirgan'daki bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla kahvaltı yapan çift, çıkış kapısında soruları yanıtladı. Tebrikleri kabul eden çiftten Kobal, "Bize de sürpriz oldu, heyecanlıyız mutluyuz" dedi.

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TAKİPÇİSİNE HAKARET ETTİ! DURUŞMAYA GİTMEDİ!

Şarkıcı Berkay Şahin geçen yıl Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine direkt mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı. Takipçi ise şarkıcıdan gelen karşı yanıtla soluğu savcılıkta aldı. Hakkında soruşturma başlatılan Berkay Şahin, "Kendisini tanımam. Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım" dedi.

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KAAN URGANCIOĞLU, KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN BASIN MENSUPLARIYLA TARTIŞTI!

Yargı dizisinin başrolü başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, bir mekandan alkollü olarak ayrıldı. Yanına gelen muhabirlerle konuşmak istemeyen Urgancıoğlu, "Alkol aldım, şimdi sizinle konuşmayacağım" dedi. Muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine sinirlenen oyuncu, kayıt alan kamerayı tutmaya çalışınca duruma menajerleri müdahale etti.

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SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYAN SEREN SERENGİL: 4 SANTİM KISALDIM

Sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düştüğünü belirten sunucu, boyunun 4 santim kısaldığını, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşadığını da sözlerine ekledi. Ayrıca Seren Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatını yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" ifadelerine de yer verdi.

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ŞARKICI ALİŞAN, SEKSENLER DİZİSİNİN KADROSUNA DAHİL OLUYOR

Son olarak Dostlar Mahallesi dizisinde rol alan şarkıcı Alişan, yıllar sonra setlere geri dönüyor. Sosyal medya hesabından setten paylaşımlar yapan Alişan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alacağını sevenlerine duyurdu.

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CAMDAKİ KIZ DİZİSİNDE BİR İHANET DAHA!

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Camdaki Kız'da Nalan, annesinin isteği üzerine babasını takip etmeye başladı. Nalan babası Adil'i, kocası Sedat'ın yasak aşkı Cana ile restoranda yakaladı. Babasının karşısına çıkan Nalan gözyaşlarına engel olamadı.

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AZİZ DİZİSİNDE ROMANTİK GELİŞME!

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz'in heyecanla beklenen yeni bölümünden üçüncü tanıtım geldi. Tanıtımda Efnan'ın türkü söylediği anlar dikkat çekerken, dizide yeni ve güçlü bir aşkın doğuşu da gözlemleniyor.

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