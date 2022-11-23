Oyuncu Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi: Mahkemeye vereceğim, yettiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi: Mahkemeye vereceğim, yettiniz

23.11.2022 11:46

Son paylaşımları ve 2 aylık eşinden boşanma kararı almasıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur, sosyal medyada akıl sağlığıyla ilgili yorum yapanlara tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada yıllardır bu tarz insanlarla mücadele ettiğini belirten Boluğur, "Klavye delikanlılarını mahkemeye vereceğim, yettiniz" ifadelerini kullandı.

Acemi Cadı dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı alan Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi.

"SENELERDİR ÜSTÜME GELİYORSUNUZ, YETTİNİZ"

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı açıklamada akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden ünlü isim, "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan büyük köşe yazarı magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın" dedi.

Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Mahkemeye vereceğimi yettiniz

BOŞANACAĞINI DUYURUP SOYADINI SİLDİ

2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile görkemli bir törenle nikah masasına oturan Merve Boluğur, 6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine döndü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşiyle fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirten Boluğur "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.

Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Mahkemeye vereceğim, yettiniz

MANEVİYATA YÖNELDİ

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, ayrılık kararının ardından yaptığı paylaşımlarla maneviyata yöneldiğini gösterdi. Dini içerikli videolar izlediği anı paylaşan ünlü isim "Güzel videolar" notunu ekledi. Daha sonra tespih fotoğrafı yayınlayan Boluğur bir takipçisinin "Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?" sorusuna "İnanç" cevabını verdi.

Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Mahkemeye vereceğim, yettiniz
Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Mahkemeye vereceğim, yettiniz
Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Mahkemeye vereceğim, yettiniz
YORUMLAR
500
Depremi hisseden ünlüler, yaşadığı büyük korkuyu anlattı: Yataktan fırladım Depremi hisseden ünlüler, yaşadığı büyük korkuyu anlattı: Yataktan fırladım Meta, ABD'nin sosyal medya operasyonunu ifşaladı! Meta, ABD'nin sosyal medya operasyonunu ifşaladı!

Merve Boluğur, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi: Mahkemeye vereceğim, yettiniz - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Almanya'ya gidecek denilen Serdar Dursun'a şaşırtan talip
12:02 HDP'lilere tokalaşan Bakan Akar'ın Ahmet Kaya alıntısı görüşmelerin gündemine oturdu
11:52 İngiltere'de şampiyonluğun kazanılması halinde futbolculara verilecek prim dudak uçuklattı!
11:45 AFAD, Düzce depremiyle ilgili ilk raporu yayınladı: 50 kişi yaralandı, 100'den fazla artçı kaydedildi
11:34 17 yaşındaki gencin inşaat alanında cansız bedeni bulundu
11:36 Oyuncu Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi: Mahkemeye vereceğim, yettiniz
11:27 Düzce depreminde daha net ortaya çıktı! Sabitlenmeyen eşyalar yaralanmalara ve kaçış yollarının kesilmesine sebep oluyor
11:19 Depremle sarsılan Düzce'den yürek yakan haber! Kaçarken yaralanan vatandaş yaşamını yitirdi
11:22 Macaristan başbakanının taktığı atkı, gündem oldu! Üzerindeki haritaya tepki yağıyor
10:31 Patlayan lastik facia yarattı! Zincirlemede kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 12:24:33. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Merve Boluğur, akıl sağlığıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi: Mahkemeye vereceğim, yettiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement