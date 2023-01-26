Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Gökhan Çıra gözdağı verdi: Bizi çocuğumuzla denemeye kalkmayın

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan ve 3. kez nikah masasına oturacağını duyuran Gökhan Çıra, bugün sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurarak bebeğiyle pozunu paylaştı. Çıra'nın paylaşımdan sonra açıklama yapan Ciğerci ise evli olduğu dönemde bebeği evlat edindiklerini ve kendisinin bakacağını söyledi. Ciğerci'nin açıklamasından sonra bir video yayınlayan Gökhan Çıra ise kendilerini eleştirenlere gözdağı verdi.

"BİZİ KIZIMIZLA VURMAYIN, KARŞINIZDA BENİ BULURSUNUZ"

Instagram hesabından yayınladığı videoda "Bizi evladımızla sınamayın" diyen Gökhan Çıra, şu ifadeleri kullandı: "İnanılmaz heyecanlıyım. Hayattaki tek isteğimiz çocuğumuzun olmasıydı. Allah nasip etti, inanılmaz mutluyum. Bebeğimin annesi Selin Ciğerci. Bu durumdan kendine pay çıkarmaya çalışan insanlar var. Sakın bizi çocuğumuzla denemeye kalkmayın. Kızım için neler yapabileceğimizi, neler yapabileceğimi aklınıza bile getirmek istemezsiniz. Ben kızım için üzülürsem neler yapabileceğimi o konuşanlar tahmin etsin. Bir anne ve baba evlatları için yaşar. Sakın ama sakın kızımın annesini geçmişiyle ilgili ve kızımızla ilgili vurmaya kalkmayın. O zaman karşınızda beni bulursunuz. Hem de hiç beklemediğiniz gibi bulursunuz haberiniz olsun."

NE OLDU?

Dün Instagram hesabından bir bebekle fotoğrafını paylaşan Gökhan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" diyerek baba olduğunu duyurdu.

SELİN CİĞERCİ: ANNE OLDUM, BEBEK BENDE KALACAK

Bugün konuyla ilgili açıklama yapan Selin Ciğerci ise şu ifadeleri kullandı: "Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi. Uzun zamandır da odası var. Anne olmak istiyorum ve onunla yoluma devam etmek istiyorum. Eski eşimle barışma gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman eski eşim gelip görebilecek. İsmi 'Saadet Selenay Çıra'. Eski eşimle beraber başvurduğumuz için onun soyadı var."