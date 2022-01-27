Survivor All Star kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte veda eden yarışmacı

2022 Survivor All Star yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Survivor, bu sezon yeni kurallar ile yarışmacıları ve seyirciyi şaşırttı. Yeni kural olan "sürgün adası" eleme adaylarının, o hafta sürgün adasında geçirdiği ve oyunlara katılmadığı bir uygulama. Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde adaya veda isim belli oldu. Birinci aday Mert ve daha sonra ikinci aday Berna olmuştu. Üçüncü aday Ayşıl olurken dördüncü aday Sercan olmuştur. Adaya kimin veda edeceği izleyici tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi? Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da adaya kim veda etti? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Yayınlandığı her sezon gündemden düşmeyen TV8'in sevilen yarışması Survivor, bu sezonda yine bomba gibi başladı. Yeni kurallar ile sezona başlayan 2022 Survivor All Star, sürgün adasına giden isimler belli oldu. Birinci eleme adayı Mert olurken daha sonra ikinci eleme adayı Berna oldu. Üçüncü ve son olarak dördüncü eleme adayının kim olduğu, seyirciler tarafından merak ediliyor.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, oylama sonucu 3. aday olarak Ayşıl olmuştur. Bununla beraber, performans birincisi seçilen Nagihan 4. eleme adayını belirledi. Nagihan 4. eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.

SURVİVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

2022 Survivor All Star yarışması küçükten büyüğe yoğun ilgi ile takip ediliyor. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı 1. aday olarak Mert'in ismini verdiler daha sonra ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ikinci aday olarak Berna'nın ismini verdiler. Pazartesi günü yayınlanan yeni bölüm ile 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, oylama sonucu 3. aday olarak Ayşıl olmuştur. Bununla beraber, performans birincisi seçilen Nagihan 4. eleme adayını belirledi. Nagihan 4. eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.

Son olarak 26 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim Ayşıl olmuştur.

2022 SURVİVOR ALL STAR KADROSU

Survıvor 2022 Ünlüler Kadrosu

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Survıvor 2022 Gönüllüler Kadrosu

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?