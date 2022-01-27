Survivor All Star kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte veda eden yarışmacı

2022 Survivor All Star yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Survivor, bu sezon yeni kurallar ile yarışmacıları ve seyirciyi şaşırttı. Yeni kural olan "sürgün adası" eleme adaylarının, o hafta sürgün adasında geçirdiği ve oyunlara katılmadığı bir uygulama. Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde adaya veda isim belli oldu. Birinci aday Mert ve daha sonra ikinci aday Berna olmuştu. Üçüncü aday Ayşıl olurken dördüncü aday Sercan olmuştur. Adaya kimin veda edeceği izleyici tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim elendi? Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da adaya kim veda etti? Detaylar haberimizdedir…
Yayınlandığı her sezon gündemden düşmeyen TV8'in sevilen yarışması Survivor, bu sezonda yine bomba gibi başladı. Yeni kurallar ile sezona başlayan 2022 Survivor All Star, sürgün adasına giden isimler belli oldu. Birinci eleme adayı Mert olurken daha sonra ikinci eleme adayı Berna oldu. Üçüncü ve son olarak dördüncü eleme adayının kim olduğu, seyirciler tarafından merak ediliyor.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, oylama sonucu 3. aday olarak Ayşıl olmuştur. Bununla beraber, performans birincisi seçilen Nagihan 4. eleme adayını belirledi. Nagihan 4. eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.
2022 Survivor All Star yarışması küçükten büyüğe yoğun ilgi ile takip ediliyor. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı 1. aday olarak Mert'in ismini verdiler daha sonra ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ikinci aday olarak Berna'nın ismini verdiler. Pazartesi günü yayınlanan yeni bölüm ile 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, oylama sonucu 3. aday olarak Ayşıl olmuştur. Bununla beraber, performans birincisi seçilen Nagihan 4. eleme adayını belirledi. Nagihan 4. eleme adayı olarak Sercan'ın ismini verdi.
Son olarak 26 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim Ayşıl olmuştur.
Survıvor 2022 Ünlüler Kadrosu
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Survıvor 2022 Gönüllüler Kadrosu
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
Son Dakika › Magazin › Survivor All Star kim elendi? Survivor'da adaya kim veda etti? İşte veda eden yarışmacı - Son Dakika Magazin