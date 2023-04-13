Survivor Yusuf'un kadın yarışmacıya tehdit ve hakaret içerikli sözlerine Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı! Yarışmacıya büyük ceza - Son Dakika
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Survivor Yusuf'un kadın yarışmacıya tehdit ve hakaret içerikli sözlerine Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı! Yarışmacıya büyük ceza

13.04.2023 10:22

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan birisi olan Yusuf, oyun esnasında kendisine müdahale eden karşı takım yarışmacısı Asena'ya, "Kemik vereceğim, dişlerini sökeceğim" diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Sunucu Murat Ceylan'ın, "Bu iş burada bitmedi. Ben Acun ağabey ile paylaşacağım" demesi üzerine acil durum konseyi çağrısı yapan Acun Ilıcalı, Yusuf'u 4 ödülden men etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde tatsız bir olay yaşadı. Halil'e karşı oyunu kaybeden Yusuf, atış esnasında kendisine bağırarak ona yardımcı olan arkadaşlarını engelleyen Asena'ya ateş püskürdü.

"KEMİK VERECEĞİM DİŞLERİNİ SÖKECEĞİM"

Oyunu kaybettikten sonra deliye dönen Yusuf, "Göreceksin sen, seninle hesaplaşacağım. Sana kemik vereceğim dişlerini sökeceğim senin" dedi. Bu sözlere sessiz kalmayan Asena ise "Ben şimdi bu adamın üzerine gideceğim ben suçlu olacağım" deyince Yusuf, "Yanlışı sen mi bana öğretiyorsun? Beni karşına alma" diyerek sert çıkıştı. Asena ise "Senin benim hayatımda ne yerin var ki seni karşıma alayım Yusuf?" diye sordu.

Survivor'da Yusuf, kadın yarışmacıya tehdit ve hakaretler savurdu! Acun Ilıcalı'nın yaptırımı ağır oldu

YUSUF: ORTAYA SÖYLEDİM, KİMSENİN KİŞİLİĞİNE SÖYLEMEDİM

Asena, Yusuf'un dile getirdiği sözlerin çok ağır olduğunu ve isim de belirtmediğini Survivor ekibine belirtirken Yusuf da sözleri ortaya söylediğini açıkladı. Olay karşısında sessiz kalmayan sunucu Murat Ceylan ise "Yusuf oyunu kaybettikten sonra ne dedin?" diye sordu. Yusuf da "Sinirlendiğimde çıkan kelimeler benim kendi hatam ama bir isme bir kişiliğe değil. Onlara asla söylemedim. Mavi takımdan kimsenin kişiliğine söylemedim" sözlerine yer verdi.

Survivor'da Yusuf, kadın yarışmacıya tehdit ve hakaretler savurdu! Acun Ilıcalı'nın yaptırımı ağır oldu

MURAT CEYLAN: BU İŞ BURADA BİTMEDİ, ACUN AĞABEY İLE PAYLAŞACAĞIM

Söylenen sözlere tepki gösteren Murat Ceylan, "Hatalısın, benim gözümde. Hiçbir yarışmacı bir diğerine bu tip ithamlarda bulunamaz. Oyuna diyorsun, başka bir şeye diyorsun. Ekranda görünen öyle görünmüyor. Bu iş burada bitmedi. Ben Acun ağabey ile paylaşacağım bunu .Bu yaşanan gerçekten çok üzücü"

Oyun alanından uzaklaşan Yusuf, kendisini çeken kameramana "Götür beni buradan. Ben oyuna falan gelmek istemiyorum. Yalvarıyorum. Kimden izin alıyorsak alalım. Bitti" dedi.

Survivor'da Yusuf, kadın yarışmacıya tehdit ve hakaretler savurdu! Acun Ilıcalı'nın yaptırımı ağır oldu

YUSUF KONSEYDE ÖZÜR DİLEDİ

Yusuf'un söylediklerinden sonra Survivor'da acil durum konseyi düzenlendi. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Yusuf "Şuurumu kaybettim. Neler söylediğimi bile hatırlamıyorum. Sinirimi, öfkemi nereden çıkartacağımı bilemedim. Herhangi bir muhatabı yok. Benim sorunum kendimle. Kaybetmeye tahammülüm yok" diyerek özür diledi.

Survivor'da Yusuf, kadın yarışmacıya tehdit ve hakaretler savurdu! Acun Ilıcalı'nın yaptırımı ağır oldu

ACUN ILICALI'DAN SERT TEPKİ

Yusuf'un o sözlerini Asena'ya söylediğini düşünen Ilıcalı, "Karşı taraftan Asena bağırarak seni şaşırtıyor. Sen Asena bağırınca şaşırıyorsun, hata yapıyorsun, deliriyorsun. Çılgın hareketler yapıyorsun, saydırmaya başlıyorsun, hakaretlere başlıyorsun, yüzüne söylemiyorsun. Asıl kafanı karıştıran Asena. Asena'da 'Bana mı söylüyorsun?' deyince 'ortaya' diyorsun. Sen burada birine konuşuyorsun. Onu dolduramıyorsun haklı olarak. Bizim açımızdan asla kabul edilebilir şeyler değil. Seninki 3 dakika falan sürüyor." dedi.

Survivor'da Yusuf, kadın yarışmacıya tehdit ve hakaretler savurdu! Acun Ilıcalı'nın yaptırımı ağır oldu

YUSUF 4 ÖDÜLDEN YARARLANAMAYACAK

Survivor tarihinde böyle bir olay yok diyen Acun Ilıcalı, Yusuf'a bir yaptırım uygulayacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bundan sondaki 4 ödülden yararlanmayacaksın. Ekip olarak toplantı yaptık, kendi kendimize şöyle karar verdik. Bunu kabul ederse ve muhatabından özür dilerse 3 ödül cezası verelim dedik." Olayı kabul edip muhatabından özür dileseydi ödül cezasının 3 olacağını dile getiren Ilıcalı, gerçekçi konuşmadığı için 4 olmasına karar verdiklerini söyledi.

Survivor'da Yusuf, kadın yarışmacıya tehdit ve hakaretler savurdu! Acun Ilıcalı'nın yaptırımı ağır oldu
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Survivor 2023, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor Yusuf'un kadın yarışmacıya tehdit ve hakaret içerikli sözlerine Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı! Yarışmacıya büyük ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor Yusuf'un kadın yarışmacıya tehdit ve hakaret içerikli sözlerine Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı! Yarışmacıya büyük ceza - Son Dakika
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