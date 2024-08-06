Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Geniş Video İzle

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Emrullah Köroğlu, Fashion Week Cappadocia'da sergilediği defile ile büyük beğeni topladı. Koleksiyonunda doğal kumaşlar ve Anadolu'nun kültürel motiflerini kullanan Köroğlu, modern kesimlerle birleştirerek eşsiz bir estetik sundu. Cappadocia'nın mistik atmosferinden esinlenen renk paleti ve el işçiliği detayları, defileye damgasını vurdu. Köroğlu'nun sürdürülebilir moda anlayışıyla tasarladığı bu koleksiyon, moda severlerden büyük beğeni topladı.

06.08.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Emrullah Köroğlu, Fashion Week Cappadocia'da sergilediği muhteşem defile ile izleyicileri adeta büyüledi. Doğal kumaşlar ve Anadolu'nun zengin kültürel motiflerinden ilham alan koleksiyon, modern kesimlerle birleşerek eşsiz bir estetik sundu. Cappadocia'nın mistik atmosferinden esinlenen renk paleti ve el işçiliği detayları, defileye damgasını vurdu.

Köroğlu'nun sürdürülebilir moda anlayışıyla tasarladığı bu benzersiz koleksiyon, moda severlerden büyük beğeni topladı. Organik pamuk, keten ve ipek gibi doğal kumaşların kullanıldığı parçalar, çevre dostu olmanın yanı sıra zarafetleriyle de göz kamaştırdı. Anadolu'nun geleneksel motifleri, modern kesimlerle harmanlanarak benzersiz bir estetik oluşturdu.

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Defilede kullanılan renk paleti, Cappadocia'nın doğal güzelliklerinden esinlenerek toprak tonları, pastel renkler ve doğal taşların renklerini içeriyordu. Bu renkler, defileye sıcak ve huzurlu bir atmosfer kattı. Ayrıca geleneksel el işçiliği teknikleriyle bezenmiş detaylar, her parçaya özgünlük katarken izleyicilere sanatsal bir şölen sundu.

Moda dünyasının önemli isimleri ve ünlülerin de katıldığı defilede, moda eleştirmenleri Emrullah Köroğlu'nun koleksiyonunu "büyüleyici" ve "sanat eseri" olarak nitelendirdi. Fashion Week Cappadocia'nın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olan bu defile, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Emrullah Köroğlu, bir kez daha moda dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. Sürdürülebilir moda konusundaki kararlılığı ve benzersiz tasarımlarıyla, moda severlere ilham vermeye devam ediyor.

Ünlü modacı Köroğlu, özel tasarımını Türkiye Güzeli seçilen ve ülkemizi Çin'de kainat güzelliği yarışmasında temsil edecek olan manken İlayda Zerin'e giydirdi. Özel tasarım ve koleksiyon beğeni ve alkış yağmuru topladı.

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Aydın Açık'ın kurucusu olduğu AFWEU Fashion Weeks kapsamında 7.'si düzenlenen Kapadokya Moda Haftasında aynı zamanda defilenin ayakkabı sponsoru Sadık Yılmaz oldu.

Defileye katılan Türk modeller

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Mehsem Şevval Köroğlu

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

İlayda Zerin

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Feride Kaya

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Ecem Gül

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Tuce Kaya

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Ayda Sal

Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu\'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi

Köroğlu, Moda, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü Modacı Emrullah Köroğlu'nun Fashion Week Cappadocia Defilesi Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement