Meryem Uzerli ve kızlarının yılbaşı pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Yıllar önce yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında tükenmişlik sendromuna giren Meryem Uzerli, uzun süredir kızlarıyla Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor.

NOEL ÖNCESİ POZ VERDİLER

Bir süredir sadece projeler için Türkiye'ye gelen oyuncu, tüm vaktini ailesi ve küçük kızı Lily Koi'nin babası Amerikalı iş insanı sevgilisiyle geçiriyor. Uzerli, Noel öncesi kızlarıyla kırmızı renkte kıyafet kombinleri yaparak kamera karşısına geçti. Kızlarıyla art arda poz veren Uzerli, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Sevilen oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Öte yandan Meryem Uzerli ve kızlarının benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemine, eski sevilisi Can Ateş ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.

İşte Meryem Uzerli ve kızlarının pozları...