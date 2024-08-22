Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı - Son Dakika
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Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı

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Tamar Oner, 2021 yılında nikah masasına oturduğu Can Tanrıyar ile boşanma kararı aldı. Sürecin sorunsuz şekilde bitmesini istediğini söyleyen Oner, daha önce kızına şiddet uyguladığı için işten koyduğu kadının Tanrıyar'ın yanında işe başladığını söyleyerek dava açacağını da söyledi.

22.08.2024 11:30
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Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar, 2021 yılında Tamar Oner ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya gelen çift boşanma kararı aldı. Boşanacağını duyuran Oner'in eski kadın çalışanıyla ilgili sözleri de dikkat çekti.

ESKİ KADIN ÇALIŞANINA DAVA AÇIYOR

Instagram hesabından yayınladığı videolarda sık sık Can Tanrıyar'a olan aşkını dile getiren Tamar Oner, boşanma kararı aldığını duyurarak "Eşim Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldım. En kısa zamanda bu sürecin sorunsuz bir şekilde bitmesi dileklerimle" ifadelerini kullandı. Oner daha sonra eski kadın çalışanının fotoğrafını yayınlayarak "Bu kadın Fatma, Türkmenistanlı. Tuvalet eğitimi alırken kızıma vurduğu için kovdum. Yaklaşık 1 aydır ayrı olduğum eski eşim de yanında çalıştırmaya başlamış. Kadını da mahkemeye veriyorum" dedi.

"CAN TANRIYAR BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN EN YÜREKLİ ADAMDIR, ZAVALLILIK YAPMAZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık Tanrıyar'a olan aşkını dile getiren Tamar Onar, bir videosunda şu ifadeleri kullanmıştı: "Can Tanrıyar Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan en yürekli adam. Çünkü Can Tanrıyar hesap soran adam çünkü Can Tanrıyar korkmaz. Bir hesap soracaksa kendi sorar. Öyle ödleklik yapmaz, zavallılık yapmaz."

Can Tanrıyar geçtiğimiz sene 'yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tamar Oner de eşine bu süreçte destek olmuştu.

Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı
Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı
Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı
Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı
Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı
Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı
Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar\'dan boşanma kararı aldı

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Son Dakika Magazin Videolarda aşkını haykırıyordu! Tamar Oner, Can Tanrıyar'dan boşanma kararı aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunuss Bayern: Bu ne abi magazin yeri mi dingonun yeri mi ?? 13 1 Yanıtla

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