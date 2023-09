Sokaklarda yaşamaya başlayan modelin son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi

Yaşadığı ekonomik zorluklar sonrası evi dahil her şeyi kaybettikten sonra sokaklarda yaşamaya başlayan Amerikalı eski model Loni Willison, Los Angeles'de sokaklarda elinde sigara ile görüntülendi. Modelin yüzündeki morluklar hayranlarını endişelendirdi.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLAR ENDİŞELENDİRDİ

Daha önce de sokaklar da yaşarken görüntülenen model Loni Willison, eskisine göre çok daha çökmüş göründü. Çöp konteynerlerinden yatak ve fazladan giysi alan modelin yüzündeki morluklar görenleri üzdü.

"KENDİ BAŞIMA YAŞAYABİLİRİM"

2020 yılında Loni, The U.S. Sun'a yalnız olmaktan memnun olduğunu ve şunları söyledi: "Kendi başıma yaşayabilirim. İhtiyacım olan her şey burada var. Kimse gerçekten benimle ilgilenmiyor ve onları görmek istemiyorum, onlar da beni görmek istemiyor."

2016'DA ZİHİNSEL ÇÖKÜŞ YAŞADI

Loni Willison, Los Angeles'taki bir kozmetik cerrahi merkezinde asistan olarak çalışıyordu ve iddiaya göre 2016'da bir zihinsel çöküş yaşadı. Bu kriz nedeniyle işini, apartmanını ve arabasını kaybetti ve sokaklarda yaşamak zorunda kaldı.

ARTIK SOKAKLARDA YAŞIYOR

Loni uyuşturucu kullanmaya başladı ve o zamandan beri metamfetamin ve alkol bağımlılığıyla mücadele etti. Arkadaşları onu rehabilitasyona götürmeye çalıştı ancak Ekim 2018'de kayboldu ve iki yıl sonra tekrar bulundu. Bir dönemin yıldız modeli artık sokaklarda yaşam sürüyor.