Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı

03.06.2022 15:35

Yeşilçam'ın "Rambo"su olarak bilinen oyuncu Sönmez Yıkılmaz, Teşvikiye Camii'ndeki düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Nuri Alço, Ali Güney ve Gani Rüzgar Şavata gibi usta sanatçılar da katıldı.

Yeşilçam'da yardımcı oyunculuktan başrole kadar yükselen ve Yeşilçam'ın 'Rambo'su olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti. Yıkılmaz için öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene sinema sanatçıları Nuri Alço, Ali Güney, yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Cüreklibatır, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.

ALİ GÜNEY: SÖNMEZ YIKILMAZ BÜTÜN PARASINI SİNEMAYA YATIRDI

Sinema sanatçısı Ali Güney, "Sönmez ile bizim dostluğumuz 50 yıla dayanıyor. Acısıyla tatlısıyla kavgamız, dostluğumuz, kardeşliğimiz oldu. Ama birbirimizden kopmadık. Sönmez çocuk gibidir. Bağırır çağırır iki dakika sonra gelip öper. Sönmez, kedileri köpekleri doyurduğu sürece mutlu olurdu. Sokakta yatan çocuklar para verdiği zaman mutlu olurdu. Sönmez'in bir geleceği yoktu. Yatım, katım villam olsun diye düşünmedi. Sinemayı çok seviyordu. Bütün parasını sinemaya yatırdı" dedi.

Rambo lakaplı oyuncu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı

GANİ RÜZGAR ŞAVATA: VEFASIZLIK VAR

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata "Sönmez Yıkılmaz, yıkılmayan adam bugün yıkıldı. Yeşilçam'a baktığımızda başrol oyuncularının bulunmaz kabusuydu. Diğer taraftan yerli rambonun ta kendisiydi. Bulunmaz bir kalemdi. Büyük cüssesiyle, ağır yumruklarıyla bazı zaman kılıç kullanır bazı zaman da kalkan kullanır bazen de yüksekten atlardı. Sönmez yıkılmaz Cüneyt Arkın'ları, kartal Tibet'leri var edendir. Sönmez Yıkılmaz'ın her Türk sinemasında yeri ve değeri vardır. Şuan biz kimliğimizi onlara borçluyuz. Bu bizim tabi ki vefa borcumuzdur. Ama geriye baktığımızda kimseyi göremiyoruz. Tabi ki vefasızlık var" diye konuştu.

Rambo lakaplı oyuncu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Rambo lakaplı oyuncu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Rambo lakaplı oyuncu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Rambo lakaplı oyuncu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Rambo lakaplı oyuncu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Rambo lakaplı oyuncu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Rambo lakaplı oyuncu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın Rambo lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın Rambo lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
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Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın Rambo'su Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı Orhangazi'de su kesintisi Orhangazi'de su kesintisi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın 'Rambo' lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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