Zeynep Bastık'ın tuvalette verdiği pozlar eleştirilere neden oldu - Son Dakika
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Zeynep Bastık'ın tuvalette verdiği pozlar eleştirilere neden oldu

02.08.2023 10:19

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından tuvalette çektiği pozları paylaştı. Hayranları tarafından eleştirilen Bastık, takipçilerinden tepki aldı.

Kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı tuvalette verdiği pozlarla dikkat çekti.

PAYLAŞIM İÇİN İLGİNÇ YER

Zeynep Bastık, 2 milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde tuvalletten poz paylaşmıştı. Hayranları Bastık'ın bu pozlarını beğenmemiş eleştirel yorumlar yapmıştı.

"NE BU TUVALET AŞKI?"

Ünlü şarkıcı bu kez de klozet üzerine oturup verdiği pozları yayınladı. Bastık "Duygu durumum serisi" başlıklı paylaşımı hayranlarından bir kez daha tepki aldı. Takipçileri sürekli tuvaletten paylaşım yapana Bastık'a "Ne bu tuvalet aşkı" "Hamile misin?" "İshal oldun galiba" yorumlarını yaptı.

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Zeynep Bastık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık'ın tuvalette verdiği pozlar eleştirilere neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeynep Bastık'ın tuvalette verdiği pozlar eleştirilere neden oldu - Son Dakika
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