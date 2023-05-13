Zeynep Bastık konserinde dansçılarıyla esti gürledi! Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kurulurken, şarkıcı Zeynep Bastık şov yaptı - Son Dakika
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Zeynep Bastık konserinde dansçılarıyla esti gürledi! Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kurulurken, şarkıcı Zeynep Bastık şov yaptı

13.05.2023 11:39

10 kişilik orkestrası ve 33 dansçısıyla sahneye çıkan Bastık için Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kuruldu. Şarkıları ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık, dün akşam İstanbul'da konser verdi.

Zeynep Bastık'ın aylardır merakla beklenen İstanbul konserini dün akşam Maslak'ta gerçekleşti. Türkiye'nin en gelişmiş altyapısına ve Avrupa'nın en iyi akustiğine sahip Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen iki bölümlük konserde Zeynep Bastık her bölüm için özel tasarlanmış sahne dekorlarıyla seyirci karşısına çıktı.

YENİ ŞARKISI EYVAH'I İLK KEZ SÖYLEDİ

"Ara" şarkısıyla başlayan konserde eski ve yeni şarkılarına yer veren Bastık'a 10 kişilik orkestrası ve 33 dansçı eşlik etti. Bastık şarkılarını 5 bin hayranıyla birlikte seslendirdi. İlk bölümde Zeynep Bastık, Youtube kanalında seslendirdiği parçaların yanı sıra Özcan Deniz'in "Dön Desem" şarkısını da söyledi. Haziranda çıkaracağı yeni şarkısı "Eyvah"ı da ilk kez söyleyerek görücüye çıkaran Bastık seyirciden aldığı güzel tepkiler üzerine konserine daha büyük bir coşkuyla devam etti.

CÜRETKAR ELBİSESİYLE DANS ETTİ

Zeynep Bastık ilk bölümde Amor Garibovic'in kendisi için tasarladığı bir sahne kostümünü giydi. İkinci bölüm ise özel olarak hazırlanan bir intro ile başladı. Sudi Etuz imzalı kırmızı bir kıyafetle sahneye çıkan Zeynep Bastık, Serdar Ortaç'ın "Sor" şarkısını da ilk kez seslendirdi. Dansçılarıyla gerçekleştirdiği performans dakikalarca alkışlandı.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK SAHNESİ

140 kişilik bir ekibin çalıştığı konserde görsel şovlar da büyük beğeni topladı. Volkswagen Arena'nın teknik alt yapısının da desteğiyle Avrupa standartlarında gerçekleşen organizasyonda Türkiye tarihindeki en büyük sahne kurulumu yapıldı. Zeynep Bastık'ın muhteşem performansıyla Volkswagen Arena'nın eşsiz atmosferinde unutulmaz bir gece yaşandı.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Zeynep Bastık'ı Volkswagen Arena konserinde Edis, Murat Dalkılıç, Hazal Ergüçlü, Nazlı Bulum, Gazapizim, Çakal, Berk Atan, Kubilay Aka, Ali Çim gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı.

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Zeynep Bastık, Volkswagen, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık konserinde dansçılarıyla esti gürledi! Türkiye tarihinin en büyük sahnesi kurulurken, şarkıcı Zeynep Bastık şov yaptı - Son Dakika


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