2025 Bütçesi ve Dış Politika Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

2025 Bütçesi ve Dış Politika Tartışmaları

2025 Bütçesi ve Dış Politika Tartışmaları

TBMM'de Dışişleri Bakanlığının 2025 bütçesi görüşüldü, sığınmacılar ve Kıbrıs konuları öne çıktı.

21.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Bütçe üzerinde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı ve düzensiz göçmen sayısının, ülke nüfusu içindeki payının yüzde 3,5'e ulaştığını belirterek, "Ayrıca neredeyse 5 kat hızlı artan bir nüfusları var. Şu anda Suriye'de bir çatışma yok. Bu anlamda Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme ve Birleşmiş Milletler gözetiminde artık misafirlerimizin dönüşünün planlanması hususunda daha fazla cümleler duymak isteriz. Çünkü bu iş, önümüzdeki yıllarda ülkenin demografik yapısına zarar verecek bir noktaya doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çevresinde yaşananlara bakıldığında Türkiye'nin tam bir ateş çemberinin ortasında olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin parçalanmak istendiğini söyleyen Türkkan, "Ne yazık ki Kıbrıs'taki gelişmeler alarm verici. Adanın parsel parsel İsraillilere satılması söz konusu. Buna rağmen iktidar ve Dışişleri suskun. 9 Eylül'de Amerika ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında savunma iş birliği yol haritası imzalanırken Türkiye sadece seyretti. Sayın Bakan, Kıbrıs düşerse gerçekten Türkiye düşer. Bu gerçeği göz ardı etmemek lazım." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türkiye'nin dünyada 261 temsilciliği ve saha hakimiyetiyle uluslararası düzeyde diplomatik gücünü kanıtlamış bir ülke olduğunu vurguladı. Orta Doğu'da yeni bir düzen kurulmak istendiğini anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Bu yeni düzen heveslilerinin bölgedeki en büyük engelleri jeopolitik ve jeostratejik önemi her geçen gün biraz daha artan, bin yıllık tarihi birikimi ve kimliği olan Türkiye'dir. Bu nedenle Türkiye, sahada ve masada güçlü olmak zorundadır. Sahada güçlü olmak istiyorsanız sadece Orta Doğu'da değil, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika'da da olmak zorundasınız. Türkiye'yi hem sahada hem masada güçlü hale getirerek bugün olduğu gibi geleceğini tasarlayan tüm Dışişleri mensuplarına teşekkür ediyorum." ???????

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik hedefini her zaman desteklediklerini ifade ederek, bu hedefin gerçekleştirilmesi için AB'nin temel prensiplerinden olan insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi değerlerin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Dışişleri Bakanlığının yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Türkiye'nin dış politikada her geçen gün güçlenen bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Güneş, "Artık sadece söylenenleri dinleyen bir Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık sistemi gerilerde kalmıştır. Artık yön verilen Türkiye yoktur, yön veren bir Türkiye vardır. İnşallah Türkiye'nin hinterlandını daha da genişleteceğiz. Bizim amacımız, Osmanlı'dan bahsederken bir yerleri işgal etmek değil, eskiden kader birliği yaptığımız ve birlikte yaşadığımız, şimdi başka ülkeler olarak görülen devletlerle ilişkilerimizi geliştirerek daha büyük, etkin bir Türkiye'yi geliştirmek istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

MHP'li Ersoy: "Türkiye'nin güçlü iradesi sahadaki dengeleri değiştirmiştir"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Türkiye'nin mevcut milli dış politikasının "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinden sapmadan küresel barışa katkı sağladığını; bu vizyonla Türkiye'nin krizlerin değil, çözümlerin bir parçası haline geldiğini kaydetti.

"Milli ve güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda her bir diplomatik adımın milletin menfaatleri gözetilerek atıldığını kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz diplomasideki güçlü vizyonu sayesinde hem bölgesel bir denge unsuru olmuş hem de küresel meselelerde çözüm odaklı bir aktör haline gelmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dış politikamızda artık pasif değil, aktif ve yönlendirici bir aktörüz. Azerbaycan'dan Libya'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar birçok kritik meselede Türkiye'nin güçlü iradesi sahadaki dengeleri değiştirmiştir. Milli savunma sanayimizin başarıları ve yerli teknolojimizle desteklenen bu politikalar, Türkiye'nin sadece bir diplomasi masasında değil, sahada da söz sahibi olmasını sağlamıştır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Dış Politika, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kıbrıs, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 2025 Bütçesi ve Dış Politika Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
17:18 İstanbul’a kar sonunda geliyor Valilik tarih vererek uyardı İstanbul'a kar sonunda geliyor! Valilik tarih vererek uyardı
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 22:31:17. #1.12#
SON DAKİKA: 2025 Bütçesi ve Dış Politika Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.