337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...
337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...

337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...
04.02.2026 15:39
337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...
"Aziz İhsan Aktaç suç örgütü" davasında 337 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Benim için en üzücü olan şey, gecemi gündüzüme katarak çalıştığım belediye 1 senedir iftiralara maruz kaldı. Tüm iftiralara verecek cevabım var" dedi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu toplam 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasına altıncı günde devam ediliyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

337 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hakkında 133 yıldan 337 yıla kadar hapsi talep edilen tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sanık kürsüsüne çıkarak savunma yapmaya başladı.

"TÜM İFTİRALARA VERECEK CEVABIM VAR"

Akpolat savunmasında, "Ben seçilmiş bir belediye başkanıyım. Bu huzurda yaklaşık 13 aydır haksız yere tutuklanan bir vatandaş olarak buradayım. Hakkımda bir sürü suçlama vardır bu çok üzüntü veren bir husustur. Yalnız benim için en üzücü olan şey, başarısı 2024 yılında Beşiktaş halkı tarafından sandıkta tescillenmiş bir belediye başkanı olarak makamımı ve gecemi gündüzüme katarak çalıştığım Beşiktaş Belediyesi'nin yaklaşık bir senedir bu iddialarla gündemde olmasıdır. Tüm iftiralara verecek cevabım var. Ticari hayatım ailemin yanında şekillendi. Bugün kapsamlı bir savunma yapacağım. Bacanağım çalışma arkadaşlarım herkes suçlu gibi gösterildi. Bizim için, bugüne kadar hiç ticaret yapmadı babasının hiçbir geliri yoktu gibi bir itham var. O yüzden böyle hem şahsımla, hem ailemle, hem de Beşiktaş Belediyesi ile ilgili bir takım temellendirmeleri yaptıktan sonra bana isnat edilen suçlara teker teker cevap vereceğim. Efendim, iddia makamı da sizler de bir tek tuşla yapılan projeleri, ne iş yaptığımı görebilecek durumdasınız. Ama bu iddiaların tamamında hem ben, hem aile bireylerim, hem çalışma arkadaşlarımla ilgili çok fazla iddiayla karşı karşıyayız" dedi.

"ÖRGÜT LİDERİ SERBEST BİZ BURADAYIZ"

Akpolat "Anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırı bir işler yapıldı. Aynı dosyada devamında örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş serbest bırakıldı. Biz hepimiz buradayız, cezaevindeyiz. İşte dinliyoruz bir haftadır, on gündür buradaki hikayeleri. Ve bunların hepsi soruşturma tamamlanmamışken, suçluluğun ortaya konulmamışken, soruşturma hakkı kullandırılmamışken yapıldı ve masumiyet karinesi açıkça yok sayıldı. Efendim, kaç gündür burada dinliyoruz. Arkadaşlarımız anlatıyorlar. Herkesin kendine ait bir hikayesi var. Masumiyet karinesine dair hikayeler anlatıyorlar aslında. Çünkü kimse yargılanmaktan korkmuyor. Şahsım da yargılanmaktan korkmuyor. Dolayısıyla buradayım, her türlü soruya cevap verecek durumdayım. Ama masumiyet karinesinin korunmaması herkesi yaralamıştır" dedi.

"'BİLMİYORUM, SÖYLEDİLER' SÖZLERİNDEN DOLAYI SUÇLANIYORUZ"

Akpolat "Biz niye suçlanıyoruz çünkü bazı kişilerin, 'bilmiyorum, hatırlamıyorum, duydum, söylediler' şeklinde afaki mesnetsiz ifadeleri. Bu iftiracıların hepsi savcılıktaki ilk ifadelerinde aleyhimde bir beyanda bulunmamış, sonra birdenbire adeta vahiy gelmiş ilçesine birbiri ardından ifadeler vermişlerdir. Asıl ilginç olan şey ise her ifade bir başkasının ifadesini daha da genişletmiş ama asla olayları açıklığa kavuşturmamışlardır. Çünkü bu beyanlar gerçeği anlatmak için değil tutuklanmaktan ya da tutukluya tahliye olmak için kurgulanmıştır. Nitekim bu iftiraların ardından hemen hemen hepsi tahliye edilmiş, adli kontrol tedbirleri kaldırılmış, bazıları da çeşitli zamanlarda ifadeler vererek bir nevi tutuklanmamaları garanti edilmiştir" dedi.

"KARŞILIKLI DAVALAR AÇILDI"

Akpolat "Mevcut firmaların araçlarının muayenesiz olduğunu, belli bir kısmının yarıya yakınının bozuk olduğu ve artık kamuoyunda da bir görüntü var, belki hatırlarsınız bir çekicinin bir araca götürdüğü, bir kepçeye götürdüğü bir görüntü viral olmuştu Türkiye'de. İşte o temizlik firmasının aracından kaynaklıydı. Kendileri uyarıldı. Arkadaşlarımız kendilerine gerekli uyarıları yaptılar talimatımız doğrultusunda. Yalnız bu eksiklikler giderilemedi. Konuyu Yargıya taşıdık. Yani karşılıklı davalar açıldı, konu yargıda da zaten dosya istediğinizde görebileceksiniz. Benim suskunluğum, benim bu ülkenin adalet duygusuna olan inancım, kurumları yıpratmama duygum orada da geçerli. O firma bizim temizlik garajımızı bastı kepçelerle yıktı. Gece yarısı bir saatte kepçeleriyle birlikte bizim temizlik garajımıza girdiler, temizlik garajımızı yıktılar. İçerisinde bulunan temizlik görevlisi arkadaşlarımızı esir aldılar, içeride alıkoydular. Biz haberdar olduktan sonra emniyet müdürümüzle konuştuk, Sayın Kaymakam'ımızla konuştuk ve gerekli işlemleri yaptık. Ama bugün kadar bununla ilgili bir tek cümlede bile bulunmadık, ifade etmedik. Niye? Sayın Kaymakam'la emniyet müdürü oturduk, karar verdik, kendimizde çözdük, konuşmadık. Ama süreç yargıya taşındı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı firmayı yasakladı. Firma yasaklandığı için ihaleye girmedi" dedi.

"TUTUKLUYKEN EŞİM DÜŞÜK YAPTI, DESTEK OLAMADIM"

Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın erkek kardeşi tutuklu sanık Adem Gökhan Yankılıç savunma yaparken duruşmada duygusal anlar yaşandı. Tutuklu sanık Yankılı, "Eşim Cemal Hanım ile 8 yıldır evliyiz. Çocuk sahibi olmak istiyorduk; bu kısmet olmamıştı. Gözaltına alınmadan 1 gün önce eşim müjdeli haberi bana verdi; 1 gün sonra da gözaltına alındık. Biz tutuklandığımız süre boyunca Sayın Başkanım, aile olarak yaşadığımız derin üzüntü ve zorluklarla birlikte bu süreç içerisinde eşim düşük yaparak çocuğunu kaybetti. Bu süreçte eşimin yanında olup destek de olamadım. Sizden tutukluğuma bir son vererek ailemin yanında olabilmeme imkan vermenizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Politika, Mahkeme, Gündem, Güncel, Yargı, Hukuk

Son Dakika Politika 337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    çalmak için gecesini gündüzü nü vermiş yazik 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
