ABD Başkanı Biden, İsrail'e desteklerinin süreceğini açıkladı - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, İsrail'e desteklerinin süreceğini açıkladı

Son Güncelleme: 07.10.2023 22:40

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı operasyona ilişkin İsrail'e desteklerinin süreceğini söyledi. Biden, İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı operasyonlarla ilgili İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini söyledi. Biden ayrıca ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'daki ortakları ve Filistin yönetimi ile de irtibatta olduğu bilgisini aktardı.

"İSRAİL'E DESTEĞİMİZ SARSILMAZ"

Biden, Beyaz Saray'da, yanında Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kameraların karşısına geçerek, İsrail'e yönelik saldırılar üzerine açıklamalarda bulundu. İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirten Biden, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi. Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullandı.

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ABD ile İsrail arasında askeri, istihbarat ve diplomatik düzeyde temasların sürdüğünü kaydeden Biden, ekibinin Mısır, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa'daki ortakları ve Filistin yönetimi ile de irtibatta olduğu bilgisini paylaştı.

AKSA TUFANI OPERASYONU BAŞLATILMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 250 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100 geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden, İsrail'e desteklerinin süreceğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, İsrail'e desteklerinin süreceğini açıkladı - Son Dakika
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