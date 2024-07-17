Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Filistin\'in Savunucusu Olmaya Devam Edecek

Politika

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Biz Türkiye olarak her daim olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ülke olarak, Filistin'in savunucusu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin Barolar Birliği Başkanı Fadi Hatem Abbas Salahaldeen ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıkta yapılan görüşmede, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve heyeti de yer aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de yaşanan 16 bini çocuk olmak üzere 40 binin üzerinde kişinin öldüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Tunç, "Biz Türkiye olarak her daim olduğu gibi Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başından beri Filistin davasına hep destek veren bir lider oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda tüm konuşmalarında mutlaka Filistin'e yer verdi ve veriyor. Ülke olarak, Filistin'in savunucusu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİ HAREKET EDİYOR'

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararını uygulamadığına dikkat çeken Tunç, "Filistin hususunda bir asırdır Birleşmiş Milletler'in ve Güvenlik Konseyinin almış olduğu çok sayıda karar var; ama maalesef uluslararası hukukun kurallarına uymayan bir İsrail var karşımızda. Bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi hareket ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının başlattığı soruşturmalar maalesef bir neticeye ulaşmadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde bir dava açılamadı. Güney Afrika'nın soykırım sözleşmesi ihlali nedeniyle açtığı davada Uluslararası Adalet Divanı'nda tedbir kararı verildi; ama bu tedbir kararı da icra edilemedi. Elbet bir gün bu soykırımı işleyen başta Netanyahu olmak üzere tüm insanlık suçluları yargılanacak ve bunun hesabını vereceklerdir. O emirleri verenler insanlık vicdanında zaten mahkumdur" diye konuştu.

Bakan Tunç, iki ülke arasındaki adli iş birliğine değinerek, "Filistin ile Türkiye arasındaki adli iş birliğini daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. 24 Mayıs 2022'de Adalet Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalamıştık. Ülkelerimiz arasındaki mevcut dostluk ve iş birliğinin adli alanda da her zaman güçlenerek devam edeceğine inancının tam" dedi.

'30'U AVUKAT 9 BİN ESİR VAR'

Filistin Barolar Birliği Başkanı Fadi Hatem Abbas Salahaldeen, Filistinlilerin kendi topraklarından göçe zorlandığını belirterek, birçok Filistinlinin nedensiz yere İsrail cezaevlerinde esir tutulduğunu kaydetti. Salahaldeen, "İsrail cezaevlerinde birçok haktan yoksun bırakılan 9 bin esir söz konusu. Şu an 2'si kadın olmak üzere 30 avukatımız tutuklu bulunuyor. Birçok meslektaşımız da kayıp. Gazze ve Batı Şeria'da adalet hizmetleri tamamen yerle bir edilmiş durumda. Vatandaşlar birçok haktan yoksun durumdalar" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI AKTÖRLERİ HAREKETE GEÇİRDİK'

TBB Başkanı Erinç Sağkan da Filistin'de yaşanan can kayıpları nedeniyle birçok uluslararası platforma belgeler gönderdiklerini belirtip, "Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil uluslararası aktörleri harekete geçirmek için büyük bir çaba sarf ettik. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde yaşanan sürecin insanlığa karşı suç olmakla birlikte bir soykırım suçunun unsurlarını taşıdığını ortaya koymaya çalıştık" dedi.