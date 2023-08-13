Ahmet Davutoğlu: Gelecek Partisi yerel seçimlere kendi logo ve isimleriyle girecek

Genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, partisinin yerel seçimlerle ilgili kararını açıkladı. Davutoğlu, "İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." ifadelerini kullandı.

GELECEK PARTİSİ, YEREL SEÇİMLE İLGİLİ KARARINI VERDİ

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne Millet İttifakı çatısı altında girerek TBMM'ye 10 milletvekili gönderen Gelecek Partisi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerle ilgili kararını verdi. Partisinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KENDİ LOGOMUZ VE İSMİMİZLE SEÇİMLERE GİRECEĞİZ"

Yerel seçimlerle ilgili aldıkları karara değinen Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

"HER İL VE İLÇEDE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Davutoğlu, belde belde, ilçe ilçe ve il il analizler yaptırdıklarını belirterek, "Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE, ADAY İSİMLERİ PARTİ İSİMLERİ KADAR ÖNEMLİDİR"

Yerel seçimler öncesinde Saadet Partisi ile görüşmelerden başlayarak Türkiye'de her alanda ön yargısız şekilde siyasi değişimi başlatmak üzere harekete geçeceklerini aktaran Davutoğlu, "Yerel seçimlerde aday isimleri, parti isimleri kadar önemlidir. En iyi adayların en iyi şekilde seçime girmesi için bütün teşkilatlarımıza şimdiden çalışmalara başlama tavsiyesinde bulunuyorum. Sadece başkanlar değil, il genel meclis üyeliklerine de aktif olarak katılacağız." ifadelerini kullandı. Davutoğlu, kendileriyle işbirliği yapmak isteyen partilere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

"KAZANSAYDIK SEÇİMİ, MİLLETVEKİLİ MUHABBETİ KONUŞULMAYACAKTI"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine tepki gösteren CHP'lilere eleştiride bulundu. "Yüzde 48'i kiminle aldınız?" diyen Demir, şunları kaydetti: "Evet biz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olduk, hepsine minnettarız. Başta kendimi koyarak söylüyorum. Günlerdir laf anlatmaya çalışıyorum. Siz başka siyasi partisiniz, biz başka siyasi partiyiz. Kazansaydık seçimi, milletvekili muhabbeti konuşulmayacaktı. Kaybettik, şimdi 'Siz bize oy vermediniz?' diyorlar. Nereden biliyorsunuz size oy vermediğimizi? Ben ve çevremde kim varsa oy verdi. Şimdi seçim bitmiş, kendi tarafıma laf anlatmaktan yoruldum. O nedenle herkes elini vicdanına koyacak, herkes vicdanlı olacak."

"HDP'Yİ DE İNKAR ETMEMEK LAZIM"

Millet İttifakı'na desteği için HDP'ye teşekkür eden Demir, "El birliğiyle Millet İttifakı kurmuşuz burada, HDP'yi de inkar etmemek lazım. HDP'li arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahiplendiler, oy verdiler ve destek oldular." dedi.