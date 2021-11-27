Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi Programı'na katılmak üzere Samsun'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Müslüme Yağal'ın ölümünü cinayet olarak tanımladı ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"AİLENİN DUYUMUYLA İLGİLİ PEK ÇOK DETAY ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan ve tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın biyolojik babası çıktığı Müslüme Yağal ile ilgili açıklama yapan Bakan Yanık, "Konuyla ilgili detay vermeyeceğim ama Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, ailenin durumuyla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de konuyla ilgili her türlü adımları atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi, kurum bakımına aldık. 18 yaş altı 2 kız kardeş ve 2 erkek kardeş ile anne, şu an kurum korumasındadır. Süreci takip ediyoruz, kamu davası açıldığında sorumlu ya da sorumlular kim çıkacaksa biz de müdahil olacağız. Olayın bazı yan örüntüleri var, orada da sorumlu ya da sorumlular her kimse bununla ilgili de gerekli adımları atacağız. Şu an anne ve 4 kardeş, korumamız altındadır" şeklinde konuştu.