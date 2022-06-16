AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak"

16.06.2022 15:35

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak" AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ile birlikte gerçekleştirdiği...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: " Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak"

BAKÜ - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak" dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve beraberindeki AK Parti ve MHP'li vekillerden oluşan heyet, Azerbaycan'daki temasları çerçevesinde Yeni Azerbaycan Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ala ve beraberindeki heyet, YAP Genel Başkan Vekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ile görüştü. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ala, Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümü nedeniyle "Azerbaycan- Türkiye Stratejik Müttefiklik İlişkileri: Kafkasya'da Barış ve İstikrar" başlıklı uluslararası bir konferans gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Sayın cumhurbaşkanlarımızın imzaladığı Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümünde şehirlerin şiri, 'Harı Bülbül' diyarı Şuşa'da böylesine önemli bir konferansı gerçekleştirmiş olmaktan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. TÜRKSOY tarafından 2023 yılının Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Şuşa'nın ilan edilmiş olmasından da ayrıca büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

"Birçok ortak projeyi birlikte hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluğun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde çok önemli rol oynadığını belirten Ala, "İki dost ülke olarak birçok ortak projeyi birlikte hayata geçirdik. Uluslararası kuruluşlarda ise birbirimizi aktif olarak destekliyoruz. Bir yerde Türkiye varsa Azerbaycan da var demektir. Bir yerde Azerbaycan varsa Türkiye de var demektir. Azerbaycan ve Türkiye, kendi bulundukları yerde aynı zamanda birbirlerini de temsil ediyor. Bunu sayın cumhurbaşkanlarımızın uygulamalarıyla da bütün dünyaya gösterdik" diye konuştu.

"Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak"

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin tüm Türkiye'yi sevince boğduğunu vurgulayan Ala, "Türkiye kardeşliğin bir gereği olarak, Azerbaycan'a bu haklı mücadelesinde tam desteğini sundu. Başka türlüsü de düşünülemez. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak. Şuşa Beyannamesi ile zirve yapan Türkiye-Azerbaycan müttefiklik ilişkileri, yalnızca ülkelerimizin değil tüm bölgenin yararınadır. Şuşa Beyannamesi bölgemizin istikrarı için de ayrıca özel bir önem taşımaktadır. Şuşa Beyannamesi iki dost ülkenin ittifak senedidir. Şuşa Beyannamesi'nin hedefi, bölgesel güven ve istikrardır. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi bölgenin istikrarı ve huzur için büyük bir önem taşımaktadır, vazgeçilmezdir ve doğru istikamette ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

"Şuşa Beyannamesi'ne ilişkin atılan her adım her ülkenin kazanacağı hedefler ortaya koymuştur"

Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının ardından bölgede barışın tesis edilmesi yönünde bir takım adımların atıldığını söyleyen Ala, "Görüşmeler başladı ve şu an alt düzeyde özel temsilcilerle devam ediyor. Şuşa Beyannamesi'ne ilişkin atılan her adım, her ülkenin kazanacağı hedefler ortaya koymuştur. Bu da geçtiğimiz bir yıl içerisinde ayan beyan bir biçimde ortaya çıkmıştır. Orada atılan hiçbir adım herhangi bir ülkenin aleyhine olmamaktadır. Her ülke oradan ve o adımlardan kendine düşen olumlu payı almaktadır" dedi.

"Azerbaycan ile tam mutabakat içerisinde hareket ediyoruz"

Cumhurbaşkanları tarafından yapılan açıklamaların bölgesel barış ve istikrar yönünde olduğunu ifade eden Ala, "Bizim beyannamelerimiz ve diplomatik ilişkilerimiz, hiçbir zaman yıkıcı olmadı, hep yapıcı ve inşa edici bir dil içerdi. Şimdi de bu ilişkileri yürütüyoruz. Arzu ediyoruz ki Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan ve tarihten gelen hakkını, hukukunu tam tahkim ederek korumak. Bölgede Azerbaycan'la, Ermenistan'la, Gürcistan'la ve Rusya'yla ilişkilerin iyi olmasını ve ticari ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Bütün bu bölgede ekopolitik bir grup oluşsun ve ülkeler ticaret yapsınlar, insanlar gitsinler gelsinler. Bu çerçevede Azerbaycan ile tam mutabakat içerisinde hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ermenistan ile görüşmeler devam ediyor"

Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelerin devam ettiğini belirten Ala, "Özel temsilci tayin ederek, Ermenistan'la da ilişkilerin daha da gelişmesi ve ilişkilerde yeni bir kapı açılması için görüşmeler devam ediyor. Orada altını çiziyorum ihtiyatlı bir iyimserlik içerisindeyim. Umarım onlar da aynı anlayış içerisinde bu görüşmeleri sürdürürler. Sadece iki ülkenin değil bütün ülkelerin yararına olacak sonuçlar elde ederiz. Çünkü herkes biliyor ki, Azerbaycan'ın hayır diyeceği bir şeye bizde baştan hayır demişizdir ve onların evet diyeceği şeye birlikte evet demişizdir. Bunun üçüncü bir şıkkı yok. O bakımdan ben ilişkilerin sürdürülmesinin bölgenin yararına olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'ya ziyaretinde MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak

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AK Parti ve MHP vekillerinden oluşan heyet Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da AK Parti ve MHP vekillerinden oluşan heyet Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: 'Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala: "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve öyle kalacak" - Son Dakika
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