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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu Açıklaması

30.09.2021 23:32
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2023'te yapılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2023'te yapılacak. Seçimlerin erkene alınması diye bir ihtimal söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçme nedeni akşamdan sabaha seçim olmasın, siyasi istikrarsızlıklar söz konusu olmasın diyedir." dedi.

Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sakarya 74. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuşan Yavuz, toplantıda güzel bir sinerjinin ortaya çıktığını, motivasyonlarının arttığını söyledi.

Yavuz, 2023 seçimlerinden daha önemli bir gündemleri olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"2023 seçimlerine ilişkin kafalar biraz daha karışsın diye yapılmayan bir şey de yok neredeyse karşı taraftan. Öyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz ki insanın havsalası almıyor. Katıldığım televizyon programlarında seçimler '18 Haziran 2023'te olacak' dedim. Dediler ki 'Biz demedik mi seçimler erkene alınmazsa Recep Tayyip Erdoğan bir daha aday olamayacak. Bak bak Ali İhsan Bey'de bunu ikrar etmiş oldu.' Seçimlerin 18 Haziran'da olacak olma sebebi biz değiliz, kanundur. Bunu bilmeme ihtimalleri var mı? Yok. Art niyet var. 'Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olabilir mi olamaz mı? Azıcık da olsa kafaları karıştıralım.' Biz böyle siyaset yapamayız."

Yavuz, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Haziran 2023'te yapılacağını belirterek, "Seçimlerin erkene alınması diye bir ihtimal söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçme nedeni akşamdan sabaha seçim olmasın, siyasi istikrarsızlıklar söz konusu olmasın diyedir." dedi.

Seçimlerin erkene alınamadığı takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olamayacağına ilişkin imaj ortaya çıkartıldığını aktaran Yavuz, "Onları ürkütecek, korkutacak dahasını söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız anayasa gereği önümüzdeki süreçte zaten aday olabiliyor hiçbir engel yok. Yani nereden çıkarıyorlar bilmiyoruz. Diyorlar ki 'Başkanlık sistemi gelmeden önce bir dönem yaptı, bir dönemde şimdi, iki dönem.' Sistem, kavram, kanun değişti dolayısıyla öncesi başka şimdi başka." ifadesini kullandı.

"Milletimiz için hizmet beklenen, yeni düzenleme beklenen her alanda faaliyetler sürecek"

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, yoğun bir yasama yılının kendilerini beklediğini söyledi.

Yeni anayasa, yeni seçim kanunu, iklim değişikliği anlaşması, araştırma komisyonların çalışmalarının genel kurul gündemine geleceğini aktaran Uncuoğlu, "Milletimiz için hizmet beklenen, yeni düzenleme beklenen her alanda faaliyetler sürecek. İnşallah reisinin huzur bulduğu Sakarya, teşkilatlarıyla milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, davasının peşinde dimdik mücadeleye devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, telafisi olmayan seçimlere gittiklerini dile getirerek, "Peki bu seçimi kim kazanacak, kim mücadele edecek. 2023 için karşıda bir blok var, terör örgütlerini kullanan dünyanın şer odakları var, ekonomik operasyonlarla Türkiye'yi dizayn etmek isteyenler var. Bunların karşısında Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadroları var." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kente kazandırdıkları ve kazandıracakları projelere ilişkin bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de AK Parti kadroları olarak normalleşme süreci ve meclisin tatile girmesiyle saha çalışmalarına hız verdiklerini anımsatarak, esnafıyla, çiftçisiyle, muhtarıyla, tüccarıyla, toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıya, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Ali İhsan Su, AK Parti, Haziran, Sakarya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sakarya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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