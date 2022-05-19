AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti

19.05.2022 19:20

Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili açıklamaları parti yönetiminde tepkiye neden olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un getirilmesine karar verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube yayınında BAE ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve kullandığı ifadeler parti içinde rahatsızlık yaratmıştı. AK Partili Özkan bugün yapılan MYK toplantısında görevden alındı. Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili aynı zamanda TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Youtube'da katıldığı bir programda 2023 seçimlerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmış ve ipi göğüsleyeceklerini belirterek, "Yüzde 75'in üzerine çıkacağız. Amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı." demişti. Özkan aynı programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik ise "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" demişti.

"PARTİ GÖRÜŞÜNÜ YANSITMIYOR"

Sosyal medyada gündem olan açıklamalar sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın açıklamalarının parti görüşünü yansıtmadığını belirterek, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" demişti.

Son dakika! BAE açıklamalarıyla tartışma yaratan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

CAHİT ÖZKAN KİMDİR?

1976'da Denizli'de dünyaya gelen Cahit Özkan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine eğitim gördü. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisansını tamamladı. 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü' konulu yüksek lisans tezi hazırladı. Üniversite yıllarında International Law Student Association Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanlığı, Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanlığı ve Hukukçular Derneği Başkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştı. Uluslararası Anayasa Kongresi, Uluslararası Tahkim Kongresi, Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongresi, Yargı Reformu Sempozyumu gibi önemli projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev üstlendi. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Cahit Özkan, polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk Dergisi ve internet sitesini hukuk camiasına kazandırdı. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sağladı. AK Parti'den 1 Kasım 2015'te 26.Denizli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. İngilizce bilen Cahit Özkan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Son dakika! BAE açıklamalarıyla tartışma yaratan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1 Şubat 1971'de Bartın'da dünyaya gelen Yılmaz Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlayan Tunç, mesleğinin yanında AK Parti içinde kritik görevler yaptı. AK Parti'nin Bartın milletvekili olan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı. 2020 yılı itibarıyla ise; Adalet Komisyonu Başkanı olarak yapıyordu. Tunç evli ve 3 çocuk babasıdır.

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti - Son Dakika
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