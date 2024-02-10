Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: "Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattımızın projelerini tüm detaylarıyla birlikte hazırladık"

" Fikirtepe'nin geleceği için çok önemli bir dönüşüm çalışmasını başladık"

İSTANBUL - AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattımızın projelerini tüm detaylarıyla birlikte hazırladık. Benim Söğütlüçeşme'den metroya binen kardeşim, önce boğazın altından geçeceği ve ardından Beylikdüzü'ne kadar kesintisiz seyahat edeceği bu projenin 1 Nisan sabahı sürecini başlatacağız. Anadolu'yu Avrupa'ya kesintisiz bir şekilde bağlayalım istiyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kadıköy'de düzenlenen STK Temsilcileri Kanaat Önderleri Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum'un yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, MHP Kadıköy İlçe Başkanı Başar Ünal, AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İstanbul, 1 Nisan sabahı AK Parti ile gerçek belediyeciliğe kavuşacak"

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz 21 yıldır bu azmi ve çabayı hiçbir zaman kaybetmedik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar sözünü verip de yapmadığımız hiçbir vaat, hiçbir yatırım ve üretim hamlesi olmadı. Bizler yola çıkarken bu yüzyılı emeğin üretimin çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Dün olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakı olarak aynı hassasiyette gelecek yüzyıla çalışma hayatı başta olmak üzere, her alanda vatandaşıyla halkıyla iç içe olan kronikleşmiş ne kadar sorun varsa tek tek çözen bir yönetim anlayışını yürüttük. Cumhur İttifakı olarak cumhurun gösterdiği istikamette yürüyoruz. İstanbul AK Parti'nin gerçek belediyecilik ve sosyal belediyecilik hizmetlerinden ne yazık ki 5 yıl mahrum kaldı. Murat Kurum bakanımızın İstanbul'da hizmet kalitesini en yükseğe çıkaracağına inanıyorum. İstanbul'a Cansu olacak kıymetli bakanımız Murat Kurum beyefendi İstanbullular için en doğru seçimdir. Türkiye'yi Yüzyılı şehirlerimizin başkenti İstanbul, 1 Nisan sabahı AK Parti ile gerçek belediyeciliğe kavuşacak. 31 Mart'ta milli iradenin tecellisini noktasında bir destan yazacağınıza inanıyorum. İstanbul'un mevcut potansiyelini ve hali hazırdaki faaliyetlerini daha çok geliştirmek için gece gündüz çalışacağız. İstihdamdan sosyal güvenliğe ve sosyal politikalara kadar geniş bir yelpazede şehrimizin her türlü sorunu ile birebir ilgileneceğiz" dedi.

"Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattımızın projelerini tüm detaylarıyla birlikte hazırladık"

Programda ulaşımla ilgili konuşan Kurum, Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattı projesini şu şekilde açıkladı: "İstanbul'umuzda acil çözüm bekleyen iki temel sorunumuz var. Biri zamanımızı çalan trafik çilesi, diğeri sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden deprem tehlikesidir. Kadıköylülerin bitmeyen trafik çilesine dair müjdemiz, hayallerimiz var. Kadıköy'ümüze ilişkin genel projelerimiz dışındaki o sorunları giderecek adımları sizlere anlatmak isterim. Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattımızın projelerini tüm detaylarıyla birlikte hazırladık. Benim Söğütlüçeşme'den metroya binen kardeşim, önce boğazın altından geçeceği ve ardından Beylikdüzü'ne kadar kesintisiz seyahat edeceği bu projenin 1 Nisan sabahı sürecini başlatacağız. Anadolu'yu Avrupa'ya kesintisiz bir şekilde bağlayalım istiyoruz. İnsanımızın trafikteki bu çilesini bitirelim istiyoruz. Şimdiden yeni Söğütlüçeşme-Beylikdüzü metro hattımız Kadıköy'ümüze İstanbul'umuza hayırlı olsun. İstanbul'da bir taraftan toplu ulaşımı güçlendirirken diğer taraftan da alternatif yollar açarak 2 Yakaya 2 Büyük Tünel yapacağımızı ifade etmiştik. Toplam 122 kilometreye ulaşacak bu tünellerle İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafiği yerin altına alıyoruz. Yenisahra-Bostancı arasında 10 kilometrelik tünellerimizi hemen süratle başlatacağız. Kardeşlerimiz Yenisahra'dan Bostancı sahile kesintisiz bir şekilde ulaşacaklar. Bu da öncelikli işlerimiz arasındadır. Yine bu hatta Kadıköy'den Tuzlaya giden güzergahta D-100 Karayolu bir çile halime geldi. Orda yapacağımız yan yol düzenlemeleriyle birlikte D-100 Karayolu'nun yoğunluğunu azaltacağız ve Kadıköylü kardeşlerimizi rahatlatacağız" şeklinde konuştu. 22 yılda İstanbul'umuza deniz ulaşımından metro, Marmaray, Avrasya Tüneli, 3. Köprü ve Metrobüslere kadar devasa ulaşım hizmetleri yaptık. Ama bizim İBB dönemimizden sonra bu eserlerin etrafına yeterli ulaşım yatırımları yapılmadı. İşte Söğütlüçeşme ve Rıhtım meydanındaki trafiğin sebebi de budur. Biz bu konuda da aksiyona geçeceğiz! Trafiği yerin altına alacağız. Trafikten boşalan alana da çocuklarımızın, kadınlarımızın ve vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği yemyeşil ağaçlarıyla, sarı lacivert peyzajıyla Kadıköylü kardeşlerimiziz yeni Meydanı'nı Kadıköy'e kazandıracağız. Oradaki hattı da müjdelerini çok yakın zamanda vereceğimiz Haydarpaşa'da yapılacak Anadolu Yakası'nın en büyük, en görkemli kültür merkeziyle, sanat merkeziyle birleştireceğiz. Oradan da Kadıköy'ü Üsküdar'a Kız Kulesi'nin olduğu aksa Üsküdar Meydanı'na kadar kesintisiz bağlayacağız. Bu müjdemizi ve projemizi detaylarıyla İstanbullu hemşerilerimize sunacağız"

"Fikirtepe'nin geleceği için çok önemli bir dönüşüm çalışmasını başladık"

Kadıköy'de STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelen ve deprem dönüşümü ile ilgili projeleri hakkında bilgi veren Kurum "Diğer önemli bir sorunumuz deprem dönüşümüdür. Kadıköy'ümüzün en eski mahalleleri Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa'da vatandaşlarımızın dönüşüm talepleri var. Gerek binaların eski olması gerek zemin kalitesi, gerekse vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşama arzusu sebebiyle burada dönüşüm talepleri var. Biz bu talepler çerçevesinde mahallelerimizde büyük bir dönüşüm projesi başlatacağız. "Kadıköy'ün Tarihi Yeniden Gün Yüzüne" diyeceğiz. Fikirtepe'nin geleceği için çok önemli bir dönüşüm çalışmasını başladık. Artık riskli yapılar gidiyor, yerine güvenli evlerimiz geliyor. Doğrudan 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Fikirtepe Dönüşüm Projemiz olanca hızıyla devam ediyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin böylesine büyük bir alanda dönüşüm projesi göremezsiniz. Bizi görünce herkesin aklına yeni yuvalar geliyor. Hasanpaşa'daki halkımızın yoğun bir dönüşüm talebi var. Hasanpaşa'da Mahallelerin dokusunu koruyan imar düzenlemesini kağıdı, kalemi ve cetveli bizzat biz alıp oradaki imar sorununu çözeceğiz. Vatandaşlarımızın dönüşüm noktasında önünü açmış olacağız. Kadıköy'ümüzde Marmara, Medeniyet üniversitelerimizin yanı sıra özel üniversitelerimiz var. Biz öğrencilerimizle istişareler yaptık. Gençlerimiz yüksek kira sebebiyle barınma ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini bize iletti. Kadıköy'ümüzde, öğrencilerimize yetecek kapasitede kütüphanesiyle, gençlik merkeziyle, kıraathanesiyle tüm Kadıköy'e hizmet verecek. Gençlik merkezinin içinde gençlerimizin kalabileceği bir yurdu süratle başlatacağız. 1 Nisan sabahı Kadıköy'ün gençleri geleceğe güvenle bakacak" ifadelerine yer verdi.

"Açık ve kapalı alanlardan oluşan ve birçok branşa hizmet edecek spor kompleksimizi 1 Nisan'dan itibaren hemen hayata geçireceğiz"

Spor kompleksi projesine de değinen Murat Kurum, "İstanbul'un imkanları ve enerjisi heba edilmeye devam ediliyor. Şairler şehri İstanbul'umuz Kadıköy'ümüzde bu ihmalkarlıktan fazlasıyla payını almış durumda. Mevcut CHP'li İBB yönetimi, Kadıköy'ümüzü resmen kaderine terk etti. Ne büyükşehir ne de ilçe belediyesi Kadıköy'ümüz için verdikleri sözleri tutmadılar. Ben akademisyen ve teknik arkadaşlarımla Kadıköy'e çalışırken, gerçekten hayretler içerisinde kaldım. Kadıköy Fenerbahçe'nin, sarı kanaryanın şehri, sporun merkezi. Ama gelin bakın ki, bugün Kadıköy'ümüzde yapılmış tek bir kapalı spor salonu bile yok. Yedi yıl önce Acıbadem'de yapımına başlanan spor salonu ise artık tamamen atıl durumda, çürümeye terk edilmiş. Düşünebiliyor musunuz Kadıköy'de 50 tane amatör spor kulübü, bir tane futbol sahası var ama tek bir spor kompleksi yok. CHP'li ilçe belediyesi seneler önce göstermelik bir temel attı ancak hala inşaatı devam ediyor, bitirilemiyor. Hadi AK Parti'nin yönettiği ilçelere hizmet etmiyorsunuz. Yıllardır size yönetimi veren Kadıköy için bari elinizi vicdanınıza koyun. Kadıköy'ümüze yakılmayacak bu manzarayı bir an önce değiştirin. Böyle bir gayret yok. Biz Kadıköylü kardeşlerimizi üzmeyeceğiz. Açık ve kapalı alanlardan oluşan ve birçok branşa hizmet edecek spor kompleksimizi 1 Nisan'dan itibaren hemen hayata geçireceğiz. İstanbul'umuzda hiçbir amatör spor kulübümüz sahipsiz kalmayacak. Arkanızda, tüm ihtiyaçlarınızı gideren, alın teri belediyeciliği olacak. Gerçek Belediyeciliği Kadıköy'le buluşturacağız. Kadıköy'ümüz, bir küresel marka olan Fenerbahçe'mizin olduğu gibi amatör spor kulüplerimizin de kenti olacak" şeklinde konuştu.ağlamak istiyoruz" dedi.