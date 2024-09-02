AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Açılışında Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Açılışında Konuşmalar Yapıldı

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Açılışında Konuşmalar Yapıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de en kalabalık mitingleri yaptıklarını ve İzmir'i AK Parti'nin kalesi haline getirmek istediklerini belirtti. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ise İzmir'i 25 yıldır yönetenleri eleştirerek, kentin sorunlarına çözüm bulacaklarını söyledi.

02.09.2024 00:26
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'EN KALABALIK MİTİNGLERİ YAPTIK'

AK Parti İl Danışma Meclisi'nin açılışında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren özde birlik, özde kardeşlik ve özde samimiyet ilkesini şiar edindiklerini belirterek, "Kangren olacak sorunları ele alarak problemin değil çözümün bir parçası olmayı gündemimize aldık. 23 yıllık devasa bir siyasi hareketiz arkadaşlar. Evet, İzmir'de de aranmadığını, sorulmadığını söyleyen ve bu yüzden kırgın olduğunu ifade eden kardeşlerimiz vardı. Hepsini tek tek dinledik; gönül köprülerini yeniden kurduk. İzmir'in AK Parti tarihinde gördüğü en kalabalık mitingleri hep birlikte yaptık. Çünkü biz hep birlikte inandık" dedi. Saygılı, yakın bir zamanda İzmir'i de AK Parti'nin kalesi haline getirmek istediklerini kaydetti.

'İZMİR YANGININI SÖNDÜREMEDİNİZ'

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan da konuşmasında kenti 25 yıldır yönetenleri eleştirdi. İnan şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in 5 kilometre derinliklerine girdiğimizde gördüğünüz İzmir bambaşka. Bu şehri 25 yıldır yönetenler, başarısızlıklarının konuşulmasından rahatsız oluyorlarsa onları daha fazla rahatsız edeceğiz. Siz İzmirlilerin yıllarını heba ettiniz ve etmeye devam ediyorsunuz! Körfez temizliğinden trafiğe, ulaşımdan altyapıya, şehircilikten çevreye kadar her alanda İzmir'e kaybettirenlerle mücadelemiz sonuna kadar mertçe devam edecek. Emin olun ki eleştirilmekten rahatsız olanlarda birazcık mahcubiyet olsaydı İzmir bu hale gelmezdi. Yangınlar çıktığında 'bakana ulaşamadık' diye yalan söyleyenler bugün çıkıp 'Elimizi uzatıyoruz' diyebilecek kadar pervasızlıkla konuşabiliyor.  İzmir yangınını söndüremediniz. Biz vekillerimizle sahada koştururken tek bir cümle duyduk; itfaiye gelmedi. Madem yangını söndürdünüz, öyle olsaydı İtfaiye Daire Başkanınıza ödül verirdiniz ama emekli ettiniz. Daha neyi konuşuyorsunuz?"

'ENGELLERİ AŞTIK'

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti iktidarının 23 yılda ülkeye kazandırdıklarını anlattığı konuşmasında,

"23 yıl sonra hamdolsun geldiğimiz nokta özgürlükler, demokrasi mücadelesi ve ülkenin 100'üncü yılındaki yeni hedefleri açısından umuttur. Yarınlar için müjdedir. İnanıyoruz ki nice yıllar bu kutlu hareketin etkisi, liderliği bu milletin birliği ve beraberliğiyle var olacaktır. 23 yıl boyunca, 102 yıl önce emperyalizmi temsil eden güçler, vesayeti temsil eden güçler, hakir gören güçler boş durmadı. Önümüze engeller çıkarttılar, tüm engelleri bu aziz milletin desteğiyle, ferasetiyle aştık. Her aştığımız engeli yeni hedefler koyarak ve yeni hedefleri gerçekleştirerek bu noktalara geldik. Kongre sürecimiz var, inanıyoruz ki ülkemizi yeni bir dinamizm ile bu süreçlerle de aydınlık yarınlara kavuşturacağız."

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise konuşmasında partilerinin Türkiye üzerine sözü olan herkesi dinlediğini belirterek bu millete ve davaya dil uzatanları dinlemediklerini kaydetti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da İzmir ve kentin sorunları için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Açılışında Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Açılışında Konuşmalar Yapıldı - Son Dakika
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