AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için \'tutuksuz yargılama\' çağrısı

kardeşim haksızlık bu cezaevlerindeki her hasta bakıma muhtaç olanı birakiyormuyuz hayır bu adamın ayrıcalığı ne hırsızlıktan milletin parasını çalmaktan tutuklanmış ama millet çıkarın diyor biz akillanmayiz daha beteri olur böyle devam edin

Serkan Güngör:

hukum giymek ayri bir sey.. goz alti, tutukluluk,,"mahkeme "hukmu ile hukumlu olarak cezaevinde yatma ayri seyler.. her su an cezaevindeki hukumlu degil.. mahkemesi vs devam ediyordur vs .. tutukluluk savci yolu ile .. hukum ise mahkeme ve yargic yolu ile.. yargilanma tutuksuz ve tutuklu seklinde iki sekilde oluyor..( kaba bilgim bu.. hukukcu arkadaslardan ozur dilerim yanlisim var ise duzeltsinler)