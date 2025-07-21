AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı - Son Dakika
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Politika

AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı

AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için \'tutuksuz yargılama\' çağrısı
21.07.2025 18:18
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Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın ardından AK Partili bir isim daha cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında 'tutuksuz yargılama' çağrısı yaptı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bir hukukçu olarak da söylüyorum. Tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Hukukun vicdanları da tatmin etmesi lazım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunlarıyla mücadele etmesi 'tutuksuz yargılama' yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

AK PARTİ'DEN BİR DESTEK DAHA GELDİ

Son olarak bir AK Partili isim daha cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları ve daha önce geçirdiği kanser hastalığı nedeniyle sık sık hastaneye kaldırılan Çalık hakkında 'tutuksuz yargılama' çağrısı yaptı.

AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
Mehmet Murat Çalık

AHMET METİN GENÇ: ÇOCUKLUKTAN BERİ TANIDIĞIMIZ BİR ARKADAŞIMIZ

Gündeme ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Mehmet Murat Çalık hemşerimiz, Maçkalı. Çocukluktan beri tanıdığımız bir arkadaşımız. Öncelikle ona buradan şifa dileklerimi gönderiyorum. Kişiye bağlı uygulama olmaz ama Mehmet Murat başkanımız 27 yaşında da bir rahatsızlık geçirmiş, çok şükür atlatmış, şu anda benzer bir rahatsızlıkla mücadele ediyor." dedi.

AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç

"HUKUKUN VİCDANLARI DA TATMİN ETMESİ LAZIM"

Çalık'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade eden Genç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda yargılaması devam ettiği için, atılı suçlamalarla ilgili tutuksuz yargılanmalı. Bir hukukçu olarak da söylüyorum. Tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Hukukun vicdanları da tatmin etmesi lazım. Adli Tıp sürecinin hızlandırılarak tutuksuz şekilde yargılaması devam eder, diğer taraftan da şifa bulur. Mehmet Murat Çalık kardeşimize, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyorum."

FATİH BELEDİYE BAŞKANI TURAN DA DESTEK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde AK Partili Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da Çalık hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesi gerektiğini savunmuştu. Belediye meclis toplantısında konuşan Turan, "Mehmet Murat Çalık arkadaşımızın, başkanımızın hastalığı var. Suçludur, masumdur, ben şahsen Mehmet Murat Çalık arkadaşımızı seven birisiyim. Arkadaşımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Benim de umudum hasta olan arkadaşımızın mümkünse ev hapsiyle ya da neyse öyle yargılanması." ifadelerini kullanmıştı.

AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan

ADLİ TIP, ÇALIK'IN SAĞLIK DURUMUNU YAPILACAK İŞLEMLERİN ARDINDAN DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Mehmet Murat Çalık hakkında düzenlediği sağlık raporuna ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada raporun eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği, herhangi bir tahrifatın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Çalık'a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca Adli Tıp tarafından kendilerine iletilen dosyada bu hastalıkla ilgili herhangi bir patoloji raporu veya tedavi belgesinin bulunmadığı ifade edildi. Diğer yandan, Çalık'ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin de herhangi bir bulgu yer almadığı vurgulandı.

AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı

Adli Tıp Kurumu, İzmir'de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğini açıkladı. Çalık'ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtti.

"NİHAİ KARAR VERİLECEK"

Çalık'ın genel sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılan açıklamada, Çalık'tan alınan kemik iliği örneğinin yetersiz olduğunu, yeniden alınacak kemik iliğiyle biyopsi yapılıp tetkikler ve işlemler sonrasında son durumunu gösteren sağlık kurulu raporunun ardından nihai kararın verileceği belirtildi.

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Son Dakika Politika AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan Duztas:
    kardeşim haksızlık bu cezaevlerindeki her hasta bakıma muhtaç olanı birakiyormuyuz hayır bu adamın ayrıcalığı ne hırsızlıktan milletin parasını çalmaktan tutuklanmış ama millet çıkarın diyor biz akillanmayiz daha beteri olur böyle devam edin 5 1 Yanıtla
    Serkan Güngör:
    hukum giymek ayri bir sey.. goz alti, tutukluluk,,"mahkeme "hukmu ile hukumlu olarak cezaevinde yatma ayri seyler.. her su an cezaevindeki hukumlu degil.. mahkemesi vs devam ediyordur vs .. tutukluluk savci yolu ile .. hukum ise mahkeme ve yargic yolu ile.. yargilanma tutuksuz ve tutuklu seklinde iki sekilde oluyor..( kaba bilgim bu.. hukukcu arkadaslardan ozur dilerim yanlisim var ise duzeltsinler) 0 0
    Hasan Özgün:
    ve kaldı ki ortada daha iddianame yok. Delil yok ispat yok hemen kendi adınızı rakip diye başkalarına yaftalayın 0 0
  • Serkan Güngör:
    tutuklu yargilama son basvurulacak sey boylesi konularda ki bu iktidar o tutuklu kelimesi ile esittir suclu algiaini yaratmak icin halk oyle dusunur yalin olarak diye bilerek yapiyor.. 1 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    çalmak suç deyilmi ben çalmadım diyemiyor hepsinin avukatı var parası var drvlet işini bilir. 0 0 Yanıtla
  • 611661:
    Sen çocukluktan beri tanıdığın için mi, ayrıcalık tanınması lazım!!! Bu nasıl bir bakış açısıdır.... Eğer hastalığı gerekli şartları taşıyorsa hakim zaten gereken kararı verir . Sen Trabzon beledye başkanıusan burnunu herşeye sokmayacaksın kend alanında ki işlere odaklan! birilerne şirin gözükmeye çalışma...... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı - Son Dakika
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