AK Partili Çelik: İsrail\'in İran\'a saldırmasında herhangi bir meşruiyet yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail- İran savaşına ilişkin, "İsrail, bugün doğrudan sivil hedefleri vuruyor. Sivil altyapıyı hedefleyen bir saldırganlık içerisinde. Nükleer tesisleri bahane ederek İsrail'in İran'a saldırmasında herhangi bir meşruiyet yok. Tamamen gayrimeşru bir saldırı bu" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. MKYK gündemine ilişkin bilgi veren Çelik, Dışişleri Bakanlığı ile Teşkilat Başkanlığı'nın sunum yaptığını, TBMM parti grubu çalışmaları ve Meclis gündeminin ele alındığını söyledi. Çelik, yeni stratejik adımların da toplantıda değerlendirildiğini aktardı.

'ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDA VAHİM BİR TABLO'

Ardından İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Çelik, "Rusya- Ukrayna arasındaki çatışmada, nükleer santrallerle ilgili olarak yapılan uyarıların, dikkat çekilen tehlikelerin çok daha büyük bir vahim tablo olmasına rağmen İran'daki nükleer tesislerle ilgili olarak dikkate getirilmemesi son derece ibret vericidir. Burada nükleer meselelerden sorumlu kurumların, Ukrayna'daki tesislerle ilgili olarak yüksek sesli konuşurken İran'daki tesislerle ilgili olarak niçin cılız sesli konuştuğu, nükleer tehlike konusunda niçin çekimser davrandığı üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Tabii İsrail'in İran'a saldırısıyla birlikte Birleşmiş Milletler şartı dahil olmak üzere hepsinin ihlal edildiği bir tablo ortaya çıkmıştır. Uluslararası kurumların işlevselliği açısından da uluslararası hukukun geçerliliği açısından da vahim bir manzaradır. İran nükleer anlaşmalara taraf bir ülke, İsrail ise nükleer silahı olmasına rağmen nükleer anlaşmalara taraf bir ülke değil ama buna rağmen İran'ın nükleer silah yapacağını iddia ederek bu saldırıyı başlatıyor" dedi.

'İSRAİL, SİVİL HEDEFLERİ VURUYOR'

Çelik, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma olasılığına yönelik de, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol fiyatlarından tedarik zincirlerine kadar birçok olumsuz etkisi olacaktır. Burada daha büyük bir tehlike ortadayken yani nükleer tehlike ortadayken, nükleer tesislerin üzerine bomba yağdırılırken bütün bölgeyi felakete sokacak şekilde İran bombalanırken burada iki şey dikkat çekiyor; birincisi nükleer tehlike, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha büyük bir tehlikeyken nükleer tehlike konuşulmuyor, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konuşuluyor. İkincisi, saldırgan taraf İsrail olduğu halde İsrail'in herhangi saldırganlığı üzerine son derece cılız cümleler kuranlar, İran'ın cevap vermemesi gerektiğini ya da İran'ın cevabının çok vahim sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyorlar. Halbuki bunu başlatan İsrail'dir. İsrail, bugün doğrudan sivil hedefleri vuruyor. Sivil altyapıyı hedefleyen bir saldırganlık içerisinde. Nükleer tesisleri bahane ederek İsrail'in İran'a saldırmasında herhangi bir meşruiyet yok. Tamamen gayrimeşru bir saldırı bu. Diyelim ki hedef, nükleer silah edinilmesinin engellenmesi şeklinde bir tutum ise o zaman sivil altyapıyı niye vuruyorsunuz? Sivil altyapıyı hedef alan bir tutum niye geliştiriyorsunuz? Biz İran'a yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. ve burada İran'ın güvenliğini, milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sonuna kadar destekliyoruz. Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin bu şekilde kuralsız ve kanunsuz bir şekilde hukuka aykırı bir şekilde saldırıya uğraması hiçbir şekilde kabul edilemez" diye konuştu.

Çelik ayrıca, Türkiye'nin güvenliği açısından yapılması gerekenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla her alanda, ilgili kurumlarca yerine getirildiğini aktardı.

'EN BÜYÜK TEHDİT, NETANYAHU HÜKÜMETİNİN KENDİSİDİR'

Çelik, İran'da bir rejim değişikliğinin konuşulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "İran'da dini liderin hedef alınması gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Şimdiye kadar pek çok cinayet Netanyahu hükümeti tarafından işlenmiştir ama İran'ın güvenliğine, milli egemenliğine, toprak bütünlüğüne dönük olarak bu şekilde bir sonraki aşamaya götürülmeye çalışılması rejim değişikliği ya da herhangi bir şekilde orada dini lidere dönük olarak böyle bir tutumun ortaya koyulması vahşette yeni bir aşamaya geçmek demektir. O zaman herkesin en çok korktuğu senaryolar gündeme gelir. Bu da herkes için son derece tehlikeli olur. Kimse güvenliğinden emin olamaz. Bunun birileri çıkıp sürekli olarak İsrail'in güvenliğini sağlamakla ilgili yapılan işler olduğundan bahsetmesinin hiçbir zemini yoktur. Bugün İsrail vatandaşlarını, İsrail'deki sivilleri en güvensiz ortama sokan Netanyahu hükümetinin bu agresifliği ve saldırganlığıdır. Onun için bugün İsrail için bir tehdit varsa tek bir tehdit vardır. En büyük tehdit Netanyahu hükümetinin kendisidir. İsrail vatandaşları Netanyahu hükümetinin saldırganlığı neticesi neticesinde İsrail'i terk etmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, KENDİ GÜNDEMİNE HAKİMDİR'

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bilgi veren Çelik, "Türkiye kendi gündemine hakimdir. Terörsüz Türkiye hedefi konusunda bizim olgunlaşmış bir stratejimiz söz konusudur. ve bu çerçevede önümüzdeki aylar içerisinde silah bırakmanın somut olarak, kapsayıcı olarak ve tam olarak gerçekleşmesi ve bunun sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından doğrulama mekanizması tarafından takip edilmesi şeklindeki yaklaşımımız aynen devam etmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi aynı zamanda terörsüz bir bölge siyasetine, terörsüz bir bölge politikasına da ilham verecektir demiştik. Çünkü bölgemizde görüldüğü gibi terör örgütleri bir takım vekalet savaşları için bir takım güç odakları tarafından kullanılmaktadır. Pek çok güç odağı kendisi doğrudan çatışmaya girmeyerek bir vekalet savaşı çerçevesinde bölgemizi terör örgütleri üzerinden çatışmalarla dizayn etmeye çalışmaktadır. ve bu çerçevede baktığımızda da Terörsüz Türkiye hedefinin hem Türkiye için hem de bölgemiz için son derece yerinde, doğru bir strateji olduğu görülmektedir. Bu çerçevede biz Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalarımızın öngördüğümüz takvim, öngördüğümüz stratejiler ve uygulamalar çerçevesinde hayata geçmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'SURİYE'DEKİ SALDIRIYI KINIYORUZ'

Çelik, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin de, "Şam'da bir kiliseye yapılan saldırı bu açıdan bizce bölgedeki gelişmelerden bağımsız bir saldırı değildir. Yani saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiğine dair teyit edilmiş istihbarat bilgisi var ama bu meselede bu bölgeyle ilgili tecrübemizde arkasında kimler olabileceği konusunda da yüksek bir deneyimimiz var. Bir kere daha o saldırıları kınıyoruz, lanetliyoruz. Hiçbirinin bölgede mezhebi ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, etnik aidiyeti ne olursa olsun, bölge halklarının arasına duvarlar örmesine, provokasyonlar oluşturmasına müsaade etmeme şeklinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlılığı sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

'CHP, KIYMETİNİ BİLMELİ'

CHP Genel Başkanı ve grup başkanvekillerinin AK Parti'ye yönelik sözlerine de cevap veren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, partimize karşı kullandıkları çirkin ifadeler, içinde bulundukları durumu örtbas etmekle ilgili ifadelerdir. Cumhurbaşkanımız uzun zamandır dış politikada seçimle iş başına gelmiş liderler içerisinde en tecrübeli liderdir. Uluslararası kriz olduğu zaman Türkiye'de 'Devletin başında kimi görmek istersiniz?' denildiği zaman Cumhurbaşkanımız işaret edilmektedir. Özel'in çözmeye çalıştığı kriz kongre krizi. Bugün İsrail'in İran'a saldırısı konusunda İran'ın Türkiye için bir tehdit oluşturabileceğini iddia edenler CHP'liler. Büyük bir savrulma var. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda böyle şeyler CHP'de görülmemiştir. Bu dönemdeki dış politika yazılımında problem var. Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilen diplomasinin kıymetini herkes biliyor, CHP de bunun kıymetini bilmeli" ifadelerini kullandı.