AK Partili vekil Atay Uslu, Metaverse için Türkçe isim önerisinde bulundu - Son Dakika
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AK Partili vekil Atay Uslu, Metaverse için Türkçe isim önerisinde bulundu

08.05.2022 18:18

Tüm dünyanın konuşmaya başladığı Metaverse ile ilgili AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Atay Uslu, Türkçe isim önerisinde bulundu. Uslu, "Metaverse kelimesinin kapı veya kapılar olarak Türkçeye çevrilmesini teklif ediyorum" dedi.

Tüm dünyanın konuştuğu Metaverse için AK Parti'den dikkat çeken bir teklif geldi. AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın başlattığı Metaverse konulu çalışmalar için Antalya Milletvekili Atay Uslu, 'Metaverse kapı aralıyoruz' başlıklı bir makale hazırladı.

İLK 1992'DE GÜNDEME GELDİ

Meta (öte) ve universe (evren) sözcüklerinin oluşturduğu Metaverse'ün ilk olarak 1992 yılında Neal Stephenson imzalı Snow Crash adlı bilimkurgu romanında kullanıldığını kaydeden Uslu, Metaverse'ün ne olduğuna dair seçenekleri şöyle sıraladı:
"Kimilerine göre internetin gelecekteki yeni hali, kimilerine göre web 3.0'ın en popüler mecrası. Kimilerine göre yakın gelecekte internetin yerini alacak bir sistem. Kimilerine göre sanal ve fiziksel gerçekliğin buluşacağı bir mekan. Kimilerine göre tüm dijital dünyaların birleştirildiği, yani internette yapabildiğiniz her şeyin tek bir alanda toplandığı yeni bir 3D evren konsepti. Kimilerine göre sanal ve fiziksel dünyayı bir araya getirecek yeni bir evren. Kimilerine göre de dünyamızın dijital ikizi."

AK Parti'den Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar

SİYASETTE BİR İLK

Siyasette bir ilk olan, 21 Şubat'taki AK Parti Forum Metaverse programını hatırlatan Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şu sözlerine de yer verdi:

"Metaverse ve benzeri mecralar belki torunlarımızı da aşıp onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz birer parçası olacak. Meta projeler, web 3.0 denen çok daha kapsamlı, çok daha kuşatıcı, çok daha karmaşık bir teknolojik dönüşümün üzerinde inşa edilen mecralardan yalnızca biri. Dijital teknolojilerin nevruzu, dijital teknolojilerin yeni bir safhası diyebileceğimiz web 3.0 ve onunla bağlantılı en popüler mecra olan Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak, tespit ve tekliflerimizi paylaşmak üzere bir aradayız. Tabii bu siyasette bir ilk."

AK Parti'den Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar

ARSA SATIŞINA SÜLÜN OSMAN ÖRNEĞİ

Uslu, Metaverse'de arsa alımının gerçekliğe olan ilişkisini, Taksim Meydanı'ndan Galata Köprüsü'ne İstanbul'un en güzel yerlerini insanlara satan ünlü dolandırıcı Sülün Osman örneğiyle yanıtladı. Uslu, "Çokça sorulan şekliyle, 'Metaverse'den arsa alalım mı?' Sülün Osman Galata Kulesi'ni mi satmış? Önce şunu fark etmek yanılgılardan kurtulmayı kolaylaştırabilir. Metaverse'ü fiziksel dünyanın bilindik kavramlarıyla ve yanlış terminolojiyle düşünmemek gerekir. Metaverse ile gerçek arasında da kolayca geçişkenlik yapmak doğru değil. Metaverse arsa ile popülarite kazanan bir kavram. Ama Metaverse sanal arsa almak değil, hatta arsa almak hiç değil. Cevap değerleme, finans, ödeme, yatırım, sahiplik, hukuk gibi kavramların Metaverse'de nasıl yeni bir içerik ve üslup kazandığıyla, en önemlisi de Metaverse ortamını nasıl algıladığınızla yakından ilişkili olacaktır. Çoğu kuralın farklı işleyebileceği yepyeni bir süreci ve yepyeni bir kavramı konuşuyoruz. Yani sanal evrendeki arsa normal bir arsa gibi düşünülmemeli. Daha açıkçası, gerçekten alınan şeyin 'arsa' olup olmadığıysa tartışmaya açık. Bu satışlar Sülün Osman'ın satışları gibi olabilir mi diye? Metaverse uzmanları olmaz diyorlar" diye konuştu.

AK Parti'den Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar

METAVERSE İÇİN TÜRKÇE İSİM TEKLİFİ

'Metaverse aslında bir kapı mı, yeni dünyalara kapı mı açıyoruz? Kapılar açılıyorsa, bu kapının hangi tarafı gerçek' sorularına dikkati çeken Uslu, "Dün televizyon hayatın yüzde 10'unu işgal ederken, bugün internet yüzde 30'ları geçmiş durumda. Yarın metaverse hayatın yüzde 60'ını aşacak/alacak diyenler var. O zaman hangisi gerçek, hangisi sanal hayat olacak? Az zaman geçirdiğimiz mi gerçek, çok zaman geçirdiğimiz mi gerçek olarak algılanacak. Ayrıca Metaverse kelimesinin kapı veya kapılar olarak Türkçeye çevrilmesini teklif ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Partili vekil Atay Uslu, Metaverse için Türkçe isim önerisinde bulundu - Son Dakika


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