Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ile yapılan göç anlaşmasının faydalı olduğunu söyledi - Son Dakika

Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ile yapılan göç anlaşmasının faydalı olduğunu söyledi

Son Güncelleme: 06.10.2023 21:18

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan göç anlaşmasının son yıllarda çok faydalı olduğunu belirtti. Scholz, Türkiye ile yapılan anlaşmanın devamını müzakere etmenin doğru olduğunu ve bunu ilişkilerin temeli olarak kullanmaya devam edebileceklerini ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan göç anlaşmasının faydalı olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İLE YAPILAN GÖÇ ANLAŞMASI ÇOK FAYDALI"

Scholz, İspanya'nın Granada kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın son yıllarda çok faydalı olduğuna inanıyorum ve bu nedenle (AB) Başkan ve Komisyon'un şu anda Türkiye ile yapılan anlaşmanın devamını müzakere ediyor olması da doğrudur. Böylece bunu ilişkilerimiz için bir temel olarak kullanmaya devam edebiliriz." dedi.

"BU ÜLKELERDEN BİRİ DE TÜRKİYE"

Şansölye Scholz, transit ülkelerle daha fazla işbirliği için özel anlaşmalar yapmanın her zaman gerekli olduğunu vurgulayarak, "Bunun doğrudan iyi işlediği ve bu nedenle devam ettirilmesi gereken ülkelerden biri de Türkiye'dir." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Scholz: Türkiye ile göç anlaşması faydalı, devam etmeli

AB'NİN GENİŞLEMESİ KONUSU

AB'nin genişlemesinden yana olduğunu dile getiren Scholz, "Eğer Avrupa Birliği genişleyecekse, o zaman genişleme kapasitesine de sahip olmalıdır ve bu nedenle bunun nasıl başarılabileceğini tartışmaya başlamış olmamız doğrudur." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK

Scholz, Ukrayna'ya Taurus füzelerinin verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Almanya'nın Ukrayna'yı çok kapsamlı bir şekilde desteklediğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu desteği tanklarla ve mühimmatla, toplarla, bu bağlamda ABD ve İngiltere ile birlikte çok erken tedarik ettiğimiz uzun menzilli toplarla sağladık. Ukrayna'ya sürekli destek sağlayabilmemiz için uzun süredir durdurulan mühimmat üretiminin yeniden başlamasını sağladık. Tüm kararları her zaman ayrıntılı bir şekilde değerlendiririz ve bizim için bir nokta da şudur; Alman askerlerinin Ukrayna toprakları dışındaki herhangi bir faaliyete katılması bizim için mümkün değildir."

Scholz Alman hükümetinin İtalya açıklarındaki Alman göçmen kurtarma kuruluşlarına yaptığı maddi yardıma ilişkin de, "Belirli görevlerin genişletilip genişletilemeyeceğini, bunun mantıklı olup olmadığını her zaman dikkatli bir şekilde seçmek zorunda kalacağız ve Akdeniz'in daha fazla ölü insanla dolmasını ve kaçakçıların bu konuda başarılı olmamasını sağlamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ile yapılan göç anlaşmasının faydalı olduğunu söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye ile yapılan göç anlaşmasının faydalı olduğunu söyledi - Son Dakika
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