"En çok beğendiniz bakan hangisi?" anketinde zirvede Bakan Soylu yer aldı - Son Dakika
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"En çok beğendiniz bakan hangisi?" anketinde zirvede Bakan Soylu yer aldı

28.10.2022 10:07

Anket şirketlerinin lider anketlerinden sonra bu sefer de bakanlar için anket yapıldı. Asal Araştırma tarafından katılımcılara, "En çok beğendiniz bakan hangisi?" diye sorulurken, ankette yüzde 13.8 ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birinciliğini alırken, onu yüzde 10.9 ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar izledi.

ASAL Araştırma tarafından yapılan ankette katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde en çok beğendikleri bakan soruldu. Anket, 26 ilde 5-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

EN BEĞENİLEN BAKAN SÜLEYMAN SOYLU

Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?" sorusu yöneltildi. Buna göre bakanların aldıkları oy oranları şu şekilde oldu:

  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yüzde 13.8
  2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yüzde 10.9
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yüzde 10.7
  4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yüzde 9.4
  5. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüzde 6.5
  6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yüzde 5.3
  7. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Yüzde 4.7
  8. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yüzde 4.5
  9. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüzde 4
  10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Yüzde 2.8

İLK 10 İÇERİSİNDE YER ALMAYAN BAKANLAR

İlk 10'da yer almayan bakanlar ise şu isimler oldu: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

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