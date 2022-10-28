"En çok beğendiniz bakan hangisi?" anketinde zirvede Bakan Soylu yer aldı

Denizde yakalayıp ne olduğunu bilmeden kucağına aldı, bedeli ağır oldu

ASAL Araştırma tarafından yapılan ankette katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde en çok beğendikleri bakan soruldu. Anket, 26 ilde 5-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

EN BEĞENİLEN BAKAN SÜLEYMAN SOYLU

Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?" sorusu yöneltildi. Buna göre bakanların aldıkları oy oranları şu şekilde oldu:

İLK 10 İÇERİSİNDE YER ALMAYAN BAKANLAR

İlk 10'da yer almayan bakanlar ise şu isimler oldu: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş.