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Politika

Antalya'da Turist Sayısı Artıyor

Antalya\'da Turist Sayısı Artıyor

Bakan Ersoy, 2023'ün 9 ayında Antalya'daki turist sayısının 15,3 milyona ulaştığını açıkladı.

19.10.2024 17:56
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki turist sayısının bu yılın 9 aylık döneminde 14 milyonun üzerine çıktığını belirterek, "Dün itibarıyla baktım 15,3 milyonu geçmiş. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artış sağladık" dedi.

AK Parti Kemer İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde yapıldı. Kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel ve parti yöneticileri de katıldı. Bakan Ersoy, kongredeki konuşmasında, "Madem Antalya'dayız, Kemer'deyiz buraya dair hatırlatmalar yapalım. Son dönemde görüyorum ki Antalya'yı, Antalyalıları bilmeden bu bölge için atıp, tutanlar var. Bir günlük ziyaretler yapıp, Antalya hakkında konuşma hakkına sahip olduğunu sananlar var. Turizmin lokomotif şehri olan Antalya'da istikrarlı bir kalkınmayı sağlamak üzere stratejilerimizi, sürdürülebilir ve nitelikli bir turizm hedefi üzerine oluşturduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemindeki başarılı politikalarımız sonrasında 'Madem dün böyle bir kriz oldu, o zaman yarınlarımıza bir teminat oluşturmak gerekiyor' dedik ve harekete geçtik. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma imzalayan ilk ülke olarak Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programımızı başlattık. Bu program, konaklama tesislerimizden başlayarak sürdürülebilirlik ilkelerinin, turizmde her kesimin kazanç sağlayabileceği şekilde uygulandığı ve kapsamını aşama aşama genişletebileceğimiz bir şekilde dizayn edildi" dedi.

'ANTALYA'MIZ, PROJENİN EN ÖNEMLİ AYAKLARINDAN BİRİSİ'

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda en kapsamlı projelerden biri olan 'Geleceğe Miras'ı hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Amacımız, dünyada eşi bulunmayan arkeolojik varlığımızı hem mümkün olan her parçasıyla kültür turizmimize kazandırmak hem de gelecek nesillerimize bu muazzam mirası eksiksiz ulaştırmaktır. Antalya'mız, bu projenin en önemli ayaklarından birisi. Kazılardan restorasyon ve teşhir işlerine kadar adeta bir seferberlik başlattık. Kemer'in çok kıymetli kültürel miras alanları olan Phaselis, Olympos ve Idyros antik kentlerimizdeki arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarımıza bakabilirsiniz. Projemizin ortaya çıkardığı farkı görmek, bizi daha da motive ediyor. Dolayısıyla bu toprakların emanetini, ülkemiz ve milletimiz için en yüksek faydaya dönüştürmek için canla, başla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

KEMER'DEKİ 3 ANTİK KENTE ÖDENEK

Olympos'taki arkeolojik kazı çalışmalarına 2023 ve 2024 yıllarında 56 milyon liraya yakın bir ödenek aktarımı yapıldığını, Phaselis Antik Kenti'ndeki çalışmalar için 2 yılda ayrılan ödenek miktarının 85 milyon lira, Idyros Antik Kenti içinse bu yıl yaklaşık 4 milyon liralık bir ödenek aktarımı gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Böylece yaklaşık 2 yıllık bir sürede sadece Kemer'de bulunan bu 3 antik kentimize toplam 145 milyon liraya varan bir ödenek sağlamış olduk. Bundan sonraki süreçte de kazı başkanlarımızın yaptığı planlar doğrultusunda ödenek aktarımlarımıza düzenli olarak devam edeceğiz" dedi.

OTOYOL PROJESİ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Altyapının bir ülkenin kan damarları gibi olduğunu aktaran Bakan Ersoy, Antalya'nın trafik problemini aşmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak hareket ederek, Serik'ten başlayıp, Alanya Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sonlanacak 122 kilometrelik Alanya- Antalya Otoyolu için sözleşme imzalandığını ve en kısa sürede inşa çalışmalarının başlayacağını hatırlattı. Turizm rakamlarını vererek konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, "Sadece Antalya'da bu yılın ocak- eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde ağırladığımız turist sayısı 14 milyonun üzerine çıktı. Dün itibarıyla baktım 15,3 milyonu geçmiş, Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir artış sağladık. Bu başarı, paydaşlarımızla iş birliği halinde yürüttüğümüz çalışmalar ve hükümetimizin istikrarlı politikalarıyla gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kongreye katılanlara yolladığı mesaj okundu. Diğer yandan kongreye tek listeyle giren mevcut İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu tekrar seçildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Antalya'da Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika

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