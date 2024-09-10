Bağımlılıkla Mücadele Stratejileri Belirlendi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Politikalarımızı daha bilimsel, veriye dayalı, araştırmaya dayalı, dünyadaki tüm uygulamaları da dikkatle takip eden bir zeminde uygulamak ve şekillendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında konuşan Yılmaz, devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin, eğitim kurumları ve sağlık sektörü gibi birçok paydaşın iş birliğinin ortak bir güç oluşturduğunu kaydetti.

Bu yaklaşımın, yalnızca bireyleri iyileştirme çabasını değil, toplumsal dokuyu da güçlendiren, dayanışma temelli bir mücadele modeli ortaya koyacağını belirten Yılmaz, "Her paydaşın bu sürece farklı bir perspektiften katkı sunması, hem önleyici hem de tedavi edici adımların daha etkili olmasını sağlar. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuz işte bu anlayışla işlev göstermektedir. Uyuşturucu, tütün, alkol gibi madde bağımlılıkları ile sanal bağımlılık ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele, son derece önem verdiğimiz ve üst seviyede takip ettiğimiz konuların başında geliyor" dedi.

Her bir kurumun sorumluluk alanına giren hedefleri ve iyileştirmeleri Eylem Planları çerçevesinde takip edip gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Bu toplantıda bugüne kadar atılan adımların yanı sıra 2024-2028 Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı'nı gündemimize alacağız. Zararlı alışkanlıklarla karşı izlediğimiz temel stratejileri, eylem planlarının uygulama sonuçlarını ve mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz" diye konuştu.

Bir önceki Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda kurumlarca pek çok alanda ilerleme sağlanıp somut adımlar atıldığını söyleyen Yılmaz, "Bir önceki toplantımızdan bugüne atılan bazı somut adımları özetlemek isterim. Öncelikle uyuşturucu kullanımını azaltmanın en etkili yollarından biri, uyuşturucu arzının önlemesidir. Bu kapsamda, arzla mücadele eden kurumların organizasyon ve personel yapısı güçlendirilerek, bilgi ve kapasiteleri artırılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyelerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının, bünyesinde gümrük kapıları ile diğer gümrüklü alanların modernizasyonunun amaçlandığını, gerek bu alanda görevli insan kaynağı gerekse araç, teknik cihaz ve yönetim kapasitesinin önemli ölçüde güçlendirildiğini bildiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sayıca artan denetim personelinin yanı sıra dedektör köpeklerin artışı, gelişmiş x-ray tarama sistemleri ve yapay zeka destekli cihazların kullanımı da uyuşturucu arzının önüne geçilmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca, yerli ve milli MİLTAR tarama sistemleriyle gümrük kontrollerinde yasak maddelere geçit vermemeye kararlıyız. İçişleri Bakanlığımızın uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere yasa dışı ekim ve narko-terörle kararlı mücadelesi devam etmektedir. Geride bıraktığımız son bir yılda da kolluk kuvvetlerimiz, çok sayıda uyuşturucu çetesini çökertmiştir. Bunun yanı sıra sokak bazlı mücadeleyi daha da güçlendirmek için 'Uyuma' gibi mobil uygulamalar ve ihbar hatlarıyla uyuşturucuyla ilgili ihbarlar kolaylaştırılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Yeşilay Rehabilitasyon ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri için 130 bin metrekare yüzölçümlü yer tahsisi yapılmıştır" diye konuştu.

Uyuşturucu kullanımı ve satışı riskine karşı 130 binden fazla metruk binanın yüzde 88'inin yıkım ve restorasyon gibi tedbirlerle kontrol altına alındığını söyleyen Yılmaz, "Adalet Bakanlığımız tarafından 2023 yılında uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin konularda önemli düzenlemeler yapılıp yürürlüğe konmuştur. Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede hem suçlunun ıslahı hem de toplumun güvenliğinin sağlanması yönünde önemli adımlar atılmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve ülke genelindeki 565 sigara bırakma poliklinikleri sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde destek sunmaktadır. Bunların yanı sıra pasif maruziyetin önlenmesi adına sıkı denetimler de yine Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlarımıza hizmet veren tedavi merkezlerinin donanım ve kalitesi artırılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde "Bağımlılıktan kaçınmak ve bağımlılıkla mücadele etmek" konusuna özellikle eğildiğini dile getiren Yılmaz, "Modelde yalnızca öğrencilerin değil, veli ve öğretmenlerin de bağımlılıklara karşı farkındalıklarını arttırmak için çeşitli programlar bulunmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gençlerin madde kullanımına yönelik tutumlarının değerlendirilmesine ilişkin kapsamlı bir saha araştırmasını tamamlamış bulunmaktadır. Bu araştırma önümüzdeki dönemler için bulguya dayalı politika ve strateji geliştirilebilmesi adına oldukça önemlidir. Bakanlığımızın halihazırda konu hakkında farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri devam etmekte, çeşitli kurslar ve sportif faaliyetler düzenlemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız, hem tütün mamullerinin test ve analizini yapmakta hem bu ürünlerin satışına ilişkin yasal mevzuata uyulup uyulmadığını sıkı bir şekilde denetlemektedir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, koruyucu ve önleyici faaliyetlerin hayati önemini göz önünde bulundurarak, yurt çapında bilgilendirme yapmaya farkındalık oluşturmaya devam etmektedir" diye konuştu.

RTÜK'ün televizyon ve radyolarda bağımlılıkla mücadeleye ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilendirici ve eğitici kamu spotlarının yayınlanmasını sağlamanın yanı sıra alkol, tütün, uyuşturucu ve kumarı özendirici yayın yapan medya kuruluşlarına da cezai müeyyideler uyguladığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Her kurumun kendi uzmanlık alanında yürüttüğü çalışmalar, birbirini destekleyerek daha güçlü bir etki meydana getirmektedir. Bugün yapacağımız toplantıda önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaları, toplantımızın devamında, 2024-2028 yılları için hazırlanmış Tütün, Uyuşturucu ve Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eylem Planlarını detaylı bir şekilde ele alıp karara bağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bağımlılıkla mücadelede kamu-özel iş birliğinin önemine değinerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun alt faaliyet sayıları önceki eylem planına göre artış göstermiş olacaktır. Kurumlarımızın eş güdümüyle danışmanlık merkezi ve özel poliklinik sayısının artmasını destekleyeceğiz. Kumar, internet, akıllı telefon ve oyun bağımlılığına karşı Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM) ilk kez uygulanmaya başlayacağız. Tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu politikalarla destekleyecek tedaviye erişim imkanlarını da artıracağız. Bağımlılıkla mücadelede, koruyucu ve önleyici yaklaşım, bağımlılığı başlamadan durdururken, tedavi edici yaklaşım; bağımlılıkta kaybolanlara yeni bir şans sunar. İki stratejinin bir arada yürütülmesi, bağımlılıkla mücadelede en güçlü aracımızdır. Koruyucu ve önleyici yaklaşımı çok değerli görüyoruz. Bağımlılık risklerini, risk altında olan kişi ve ortamları sistemli bir şekilde belirlemek, bağımlılığı başlamadan engellemek temel amacımızdır. Zararlı maddelerin ve alışkanlıkların yayılmasını engellemekte önceliğimiz, sosyal medya kampanyaları, toplumsal projeler ve yasal düzenlemeler ile bağımlılıkları başlamadan durdurmaktır. Bağımlılığın başladığı durumlarda ise bağımlılık döngüsünü kıracak şekilde tıbbi müdahaleler, psikolojik destek ve rehabilitasyon süreçlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülecek tütün ile mücadeleye yönelik iletişim kampanyasını değerlendireceğiz. Bağımlılıkla mücadele kapsamında tüm mevzuatın gözden geçirilmesi ve üniversitelerle iş birliği halinde bağımlılıkla mücadelede akademik katkıların artırılması yine gündemimizde yer alacak. Biz politikalarımızı daha bilimsel, veriye dayalı, araştırmaya dayalı, dünyadaki tüm uygulamaları da dikkatle takip eden bir zeminde uygulamak ve şekillendirmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Hasan Kaymak ile Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından üst düzey yetkililer katıldı. - ANKARA