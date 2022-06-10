Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz - Son Dakika
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Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz

10.06.2022 18:03
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan'a karşı sert bir tepki de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Bakan Akar, "Yunanistan'ın haksız, hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zorlu eğitimin ardından pilot olmaya hak kazanan Hava Kuvvetleri Komutanlığından 151 subay için Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında, "2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni" düzenlendi. Törendeki konuşmasında savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Ege'de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirtti.

"YUNANİSTAN DÜŞMANCA EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

"Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz" ifadesini kullanan Akar, Türkiye'nin diyalog çağrılarının, davetlerinin karşılık bulamadığını belirterek, şunları söyledi: "Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor 'Türkiye' diyor, akşam yatıyor 'Türkiye' diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz."

OLDUBİTTİLERE "EVET" DEMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı bazı adaları silahlandırdığını belirten Akar, "Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere 'evet' dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEHDİT DEĞİL, ETKİN BİR MÜTTEFİK

Türkiye'nin tehdit değil, tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu: "Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış elini uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasına olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çağrısı bir zafiyet değil. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememiz de bir tehdit değil. Bunların anlaşılmasını bekliyoruz."

"TERÖRİSTLER KİMDEN DESTEK ALIRSA ALSIN"

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere komşularımızın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Terör örgütü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Fakat bunlar dünya kamuoyunu aldatmak için isim değişikliği yapıyorlar. Birbirinden farkı olmayan bu teröristler kimlerden destek alırlarsa alsınlar bu destekleri yetmeyecek" dedi. En son teröristi etkisiz hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Akar, "Üyesi olduğumuz NATO'nun da oradaki müttefiklerimizin de terörle mücadele konusunda aynı sorumluluğu paylaşmalarını ve NATO'ya karşı sorumluluklarını, bizim getirdiğimiz gibi yerine getirmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"YOLUNUZ, BAHTINIZ AÇIK OLSUN"

Bakan Akar, 111 yaşındaki Türk Hava Kuvvetlerinin vatan, millet aşkı ile çok önemli görevleri yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geldiği seviyenin gurur verici olduğunu aktardı. Eğitimini başarıyla bitiren personeli de kutlayan Akar, "Yolunuz bahtınız açık olsun" ifadesiyle konuşmasını tamamladı.

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz - Son Dakika

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