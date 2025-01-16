Bakan Göktaş, Ordu\'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Politika

Ordu'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, burada çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, ilk olarak Ordu Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Muammer Erol ile bir araya geldi ve Ordu'daki sosyal hizmet projeleri ile aile desteklerine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni giden Bakan Göktaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile görüştü. Görüşmede, sosyal destek projeleri, kadın ve çocuklara yönelik hizmetler ile il genelinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerini değerlendirildi. Bakan Göktaş, son olarak Ak Parti Ordu İl Teşkilatı'na ziyarette bulunduktan sonra Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı.

'HEDEFİMİZ, KADINLARIN EKONOMİYE KATILIMINI ARTIRMAK'

Burada konuşan Bakan Göktaş, " Türkiye'nin en güçlü yatırımcıları ile bizleri buluşturan zirvenin, ülkemizin geleceğine yön verecek adımlar atılmasına vesile olacağına inanıyorum. Girişimcilik Ekosisteminin Gücü ana temasıyla toplandığımız bu oturumda, kadın girişimciliğinin önemini ele alacağız. Bakanlık olarak, kadınların güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan ve politikalardan bahsedeceğiz. Hedefimiz, 81 ilimizde kadın kooperatifleri ve girişimcileri destekleyen projelerle kadınların ekonomiye katılımını artırmaktır. Bu hedef doğrultusunda yerel imkanları özgün fikirlerle geliştiriyor, her geçen gün yeni bir başarı öyküsünün gerçekleşmesine vesile oluyoruz. Sürece katkı sunan, değer üreten ve kazanımlarımızı artıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'GİRİŞİMCİLİK SADECE BİR İŞ KURMAK DEĞİLDİR'

Bakan Göktaş, "Girişimcilik sadece bir iş kurmak ya da bir ürün geliştirmek demek değildir. Bir hayali, bir fikri dünyayı değiştirebilecek bir güç haline getirmektir. Bugün dünyada gördüğümüz birçok inovasyonun, çözümün ve değişimin arkasında bu cesaret yatıyor. Bu cesaret sadece bireylerin değil, toplumların da geleceklerini şekillendiriyor. Çünkü bir girişimci, sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlamakla kalmaz, yeni iş imkanları yaratır, toplumsal sorunlara çözüm üretir ve geleceğe umut taşır. Özellikle kadın girişimcilerimiz, toplumun dönüşümün en güçlü temellerinden biridir. Kadınların iş dünyasında eşit şekilde yer aldığı bir toplumda, sürdürülebilir kalkınma mümkün olur. Fakat bunun ötesinde, kadın girişimciliği, hayallere cesaret, zorluklara meydan okuma ve yeniliklere ilham olmak demektir. Bugün, dünya çapında değişimin öncüsü olan birçok girişimin ardında, vizyoner kadınlar var. ve bu kadınlar, 'Hayır, yapamazsın' denilen her yerde, 'Evet, başarabilirim' diyenlerdir. Biz de bakanlık olarak, kadınların bu başarısını artırmak ve yolculuklarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz" diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİ ÖDÜLLENDİREREK DESTEK SAĞLIYORUZ'

Kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 35,6'a çıkardıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Kadın istihdam oranını ise yüzde 32,7'ye çıkardık. Hedefimiz, 12'nci Kalkınma Planımızla, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmektir. Bu kapsamda Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızın 5 ana stratejisinden biri olan ekonomi başlığı altında kadınları destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadınları güçlendirmek adına kamu ve özel sektörle iş birlikleri kuruyoruz. Yerel ürünlerin pazarlamasından inovatif projelerin hazırlanmasına kadar geniş bir alanda, kadın emeğinin görünürlüğünü artıran çalışmalara imza atıyoruz. TÜBİTAK iş birliğinde, temiz teknoloji alanında öne çıkan kadın girişimcileri ödüllendirerek destek sağlıyoruz ve 23 Ocak'ta da ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.

'MAHALLE TİPİ KREŞ MODELİ ÜZERİNDE YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Kadın girişimciler için eğitim, danışmanlık, araştırma, finans başta olmak üzere sunulan tüm destekleri tek bir portalda birleştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Ayrıca bugüne kadar 1207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programlarımız ile 45 binin üzerinde kadına ulaştık. İş Pozitif Programı kapsamında kadın istihdamını artırmak ve kadınların çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmek amacıyla yeni çalışma modelleri üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu kapsamda UNICEF iş birliğiyle, Erken Çocukluk Döneminde Ev Temelli Bakım Hizmet Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Bu model ile eğitimlerini tamamlamış nitelikli çocuk bakıcılarının bir veya aynı anda en fazla 5 çocuğa kendi evlerinde veya ailenin evinde bakım hizmeti sunmalarını sağlayacağız. Mahalle tipi kreş modeli üzerinde de yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

'AİLEYİ MERKEZE ALAN ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlerimize, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olacağız. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' diyerek kadınların her alanda güçlenmesini destekleyen, aileyi merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün, burada bulunan siz değerli misafirlerimiz, kadın girişimciliğini desteklemede, önemli bir misyona sahipsiniz. Kadınlara sunulan her destek hepimiz için daha güçlü bir yarın demektir. Bu anlamda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimiz için kadın girişimcileri desteklemek bir tercih değil, büyük ve önemli bir sorumluluktur. Onlara finansman sağlamak, eğitim imkanları sunmak, mentorluk yapmak ve en önemlisi, onların sesini daha güçlü duyurmak zorundayız. Çeşitliliği artırmanın, yenilikçiliği teşvik etmenin ve ekonomik adaleti sağlamanın yolunun, kadınların iş dünyasında daha aktif rol almasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Son olarak, kadın girişimcilerimize şunu söylemek isterim. Sizler sadece işinizi değil, umutlarınızı, hayallerinizi ve dünyayı değiştirme iradenizi de inşa ediyorsunuz. Her yeni girişiminizle, her yeni adımınızla, her hayata dokunduğunuzda bir değişim yaratıyorsunuz. Bugün buradan ayrıldığınızda, hayallerinize ve hedeflerinize daha sıkı sarılın. Çünkü dünyayı değiştiren her büyük hareket, küçük bir fikirle başlar ve o fikir, doğru ellerde, sizlerin ellerinde, bir devrime dönüşebilir. Bu yolda adım attığımız için hepinizi kutluyor ve başarılar diliyorum. Hep birlikte kadın girişimcilerimizi destekleyerek daha güçlü ve daha adil bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından, kadın istihdamına katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Haber-Kamera: ORDU,