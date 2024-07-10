Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gıda Ürünleri İmalatı İçin 8 Bin 268 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gıda Ürünleri İmalatı İçin 8 Bin 268 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi

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3'üncü Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri fuarı açılış töreninde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2002'den bugüne gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 8 bin 268 yatırım için teşvik belgesi düzenledik.

10.07.2024 14:27
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3'üncü Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri fuarı açılış töreninde konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2002'den bugüne gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 8 bin 268 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvikler kapsamında, 594 milyar lira sabit yatırımla 246 bin istihdamın önünü açtık. 11'i Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 201 Organize Sanayi Bölgemizde girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor ve bu işletmelerde yaklaşık 185 bin kişiye istihdam olanağı sunuluyor" dedi.

Bu yıl İstanbul'da 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri fuarı açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı. 10-13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuarın açılış töreninde Bakan Kacır'ın yanı sıra (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, dernek başkanları ve yabancı yatırımcılar hazır bulundu. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Kacır ve beraberindeki heyet, fuar alanında bulunan stantları gezerek ürünleri denedi ve üreticilerden bilgi aldı.

"201 ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZDE 185 BİN KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI SUNULUYOR"

"Toplumların gıdaya sürdürülebilir, sürekli ve kesintisiz bir şekilde erişimi sadece bir sosyal politika unsuru değil, en temel insan haklarından da birisidir" diyerek sözlerine başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İklim krizleri, pandemi, küresel göç ve bölgesel savaşlar; gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkeler için tarım ve gıdayı ikamesi mümkün olmayan sektörler haline getiriyor. Biz de tarım ve sanayii politikalarımızı buna göre şekillendiriyor ve güncelliyoruz. Özellikle tarım ürünlerimizin en önemli müşterisi konumundaki gıda sanayiimizi çok yönlü destekleyerek yatırım, üretim, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda öncü sektörlerimiz arasında yerini almasını sağladık. 2002'den bugüne gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 8 bin 268 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvikler kapsamında 594 milyar lira sabit yatırımla 246 bin istihdamın önünü açtık. 11'i Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 201 Organize Sanayi Bölgemizde girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, gıda ürünleri imalatı gerçekleştiriyor ve bu işletmelerde yaklaşık 185 bin kişiye istihdam olanağı sunuluyor" ifadelerini kullandı.

"22 YILDA, 3 BİN 102 PROJEYE VE BİN 643 BİLİM İNSANINA 11,8 MİLYAR DESTEK SUNDUK"

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de Ar-Ge odaklı üretime öncelik verildiğini vurgulayan Kacır, "Gıda sektörümüzün teknoloji ve inovasyon odaklı dönüşümüne öncülük eden 60 Ar-Ge merkezi ve yine teknoparklarımız bünyesinde 161 teknoloji girişimine destek sunuyoruz. Ülkemizin tarım ve gıda sektöründe ihtisaslaşmış ilk teknoparkı Mersin Agropark'ı kurarak gıda ve tarım teknolojilerinde yeni girişimlerin filizlenmesini hızlandırıyoruz. TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında; son 22 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 102 projeye ve bu alanda araştırma gerçekleştiren bin 643 bilim insanı ve gencimize 11,8 milyar lira destek sunduk. Türkiye'nin en büyük Avrupa Birliği destekli gıda Ar-Ge ve inovasyon projesi INNOFOOD ile gıda ve içecek sektöründe yer alan tüm paydaşları kapsayacak, iletişim ağı ve kümelenme platformu Türkiye Gıda İnovasyon Platformunu, TÜGİP'i kurdu. Gıda İnovasyon Merkezimizi, gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak faaliyete geçirdik" diye konuştu.

"680 PROJEYE 3,2 MİLYAR LİRA DESTEK OLDUK"

Yerel ve geleneksel değerlerin yenilik ve teknolojiyle buluşturmayı önceleyen Yerel Kalkınma Hamlesiyle atılan adımları aktaran Kacır, "Gıda ve gastronomi sektörüne yönelik; kalkınma Ajansları eliyle yürütülen 680 projeye 3,2 milyar lira destek olduk ve yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. Topraklarımızın bereketini, mutfak kültürümüzün birikimini, çeşitliliğini ve zenginliğini 'Anadoludakiler' projesi ile gün yüzüne çıkardık. Anadolu'nun bereketli topraklarında yeşeren ürünleri bir araya getirerek kıymetli hazinelerimizin sandukasını açıyoruz, ülkemiz ve dünya ile paylaşıyoruz" dedi.

"OSMANİYE YER FISTIĞI VE BİNGÖL BALININ COĞRAFİ İŞARET ALMASININ MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

"Bugün itibarıyla tescilli bin 600 coğrafi işaret ve geleneksel ürüne sahibiz" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kacır, "Bugün iki coğrafi işaretli ürünümüzün daha, Osmaniye Yer Fıstığı ve Bingöl Balının da Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almasının mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle son dönemde coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin uluslararası tanınırlığını ve ekonomik değere dönüşmesini hızlandırabilmek, güçlendirebilmek adına Avrupa Birliği coğrafi işaret tescillerinde bir atak yaptık. ve bu sayede 23 ürünümüzün Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almasını sağladık. Bu listeyi büyütmeye, genişletmeye ve bu listeye dahil olan tüm ürünlerimizi muhafaza etmeye ve onlardan daha fazla ekonomik değer üretebilmek adına sizlerin, girişimcilerin, yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA AÇLIKLA MÜCADELE EDERKEN İSRAF EDİLEN TONLARCA GIDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Gıda israfının önüne geçilmesi gerektiğini de vurgulayan Kacır, "Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ederken diğer yandan israf edilen tonlarca gıda olduğunu biliyoruz. Bu adaletsiz tabloda 'Gıdada sıfır kayıp' hedefimizle gıda israfının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yenilikçiliği destekleyerek, gıda israfını önleyerek, gıda ve içecek sektörümüzün ve sektörümüzü besleyen diğer alanların ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında öncü olmasını sağlayan tüm girişimlerin yanında yer alacağız" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gıda Ürünleri İmalatı İçin 8 Bin 268 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gıda Ürünleri İmalatı İçin 8 Bin 268 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Gıda Ürünleri İmalatı İçin 8 Bin 268 Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlendi - Son Dakika
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