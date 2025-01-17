Bakan Kacır ve Bakan Bayraktar, İzmir'de tesis açılışına katıldı (2) - Son Dakika
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Politika

Bakan Kacır ve Bakan Bayraktar, İzmir'de tesis açılışına katıldı (2)

Bakan Kacır ve Bakan Bayraktar, İzmir\'de tesis açılışına katıldı (2)

BAKAN KACIR: ÜLKEMİZ ADINA ÖNEMLİ BİR FIRSAT KAPISI AÇIYORSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir programı kapsamında Bergama ilçesindeki Ateş Wind Power fabrikasında düzenlenen 'Ateş Wind Power 500. Jeneratör Teslim Töreni'ne katıldı.

17.01.2025 20:12  Güncelleme: 20:14
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BAKAN KACIR: ÜLKEMİZ ADINA ÖNEMLİ BİR FIRSAT KAPISI AÇIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir programı kapsamında Bergama ilçesindeki Ateş Wind Power fabrikasında düzenlenen 'Ateş Wind Power 500. Jeneratör Teslim Töreni'ne katıldı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri, Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güldoğan ve iş insanları katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak büyük hamleler gerçekleştirdik. Attığımız kararlı ve uzun vadeli adımlar neticesinde; toplam elektrik kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 58'e ulaştı. 2035'e kadar, güneş ve rüzgarda mevcut kurulu gücümüzü 80 milyar doların üzerinde bir yatırım ile dört katına çıkarmayı öngörüyoruz. Küresel resme baktığımızda; geçtiğimiz yıl için dünya genelinde yapılan 3 trilyon dolar enerji yatırımının 2 trilyon doları yenilenebilir enerji alanında gerçekleşti. Yenilenebilir enerjide yatırım ivmesinin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi öngörülüyor. Bu bakımdan gerek yerli yatırımlar gerekse de küresel ölçekteki trendler, ülkemiz adına önemli bir fırsat kapısı açıyor" dedi.

'TOPLAM 448 TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK'

Bakan Kacır, 150 projeye ve 278 bilim insanına toplam 1,3 milyar lira destek sağladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerji teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmak, yerli üretim ekosistemini güçlendirmek ve küresel pazardaki rekabet avantajımızı pekiştirmek; enerjide Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek adına öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu bakımdan, rüzgar enerjisindeki güçlü üretim altyapımızı yalnızca enerji ihtiyacımızı yerli üretim kabiliyetlerimizle karşılayan değil, aynı zamanda inovasyona katkı sağlayan, nitelikli istihdam oluşturan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu ekosistemi daha da büyüterek, üretimde yerli ve yenilenebilir enerjinin payını daha da artıracak, etkin teşvik ve destek mekanizmalarımızı devreye aldık. Teşvik sistemimiz kapsamında; rüzgar enerji santrali yatırımlarına 2012'den bugüne kadar toplam 448 teşvik belgesi düzenledik. 411 milyar lirayı aşan sabit yatırımın önünü açtık. Türbin kulesi, makine ve bağlantı ekipmanı imalatı yatırımları için ise toplam 68 teşvik belgesi düzenleyerek 11,3 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında; rüzgar enerjisi teknolojileri alanında 150 projeye ve 278 bilim insanına toplam 1,3 milyar lira destek sağladık. Katma değer odaklı yatırımlara Ar-Ge'den seri üretime uçtan uca destek sunduğumuz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; rüzgar türbinlerinde kullanılan bağlantı ekipmanlarının, ileri döküm teknolojisi kullanılarak yerli ve milli imkanlarla üretilmesini sağlayan bir projeyi destekleyerek 425 milyon lira yatırımın önünü açtık."

'20 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR'

"Teknoparklarımız bünyesinde rüzgar enerjisi alanında çalışan 59 teknoloji girişimine ve yine bu alanda projeler yürüten 28 Ar-Ge merkezine sağladığımız bütüncül destekler; yenilikçi teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesine olanak sağlıyor" diyen Bakan Kacır, "2002'de üretilen ilk yerli kanatla serüveni başlayan Türkiye rüzgar enerjisi sanayisi, oluşturduğumuz güçlü Ar-Ge ve üretim altyapısı neticesinde; kule, kanat ve jeneratör gibi türbin ana aksamlarını yerli olarak imal etme kabiliyeti elde etti. Yıllık 2,5 milyar avro ciroya ulaşan sektörümüz, bugün 20 binden fazla kişiyi doğrudan istihdam ediyor. 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor" dedi.

İzmir'in güçlü lojistik bağlantıları, planlı sanayi alanları, yetkin insan kaynağı ve yüksek rüzgar enerjisi potansiyeliyle rüzgar sanayisindeki yatırımlar için ideal bir merkez olduğunu dile getiren Bakan Kacır, "3 ayrı üretim tesisinde, yüzde 100 yerli sermayeye sahip olan Ateş Wind Power, bu kümede başarıyla üretim gerçekleştirerek sektöre öncülük eden firmalarımız arasında yer alıyor. İzmir'de üretilen 500'üncü jeneratörün teslimatıyla, firmamızın başarılı yolculuğunda önemli bir eşiği geride bırakmasını kutluyoruz" açıklamalarında bulundu. Bakan Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Çandarlı Limanı'nı Türkiye'ye kazandıracaklarını da dile getirdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise İzmir'in rüzgar enerjisinin başkenti olduğunu belirtip, "Ülkemiz muhtemelen çok kısa bir zaman içerisinde Çin'den sonra rüzgar teknolojisi konusunda önde gelen ülkelerden birisi haline gelecek" dedi.

Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güldoğan da "Bugün için 3 farklı kampüste bulunan 5 fabrikamız, grup şirketlerimiz ile 1300 çalışanımız ve paydaşlarımızla birlikte büyüme, üretim, istihdam ve ihracat şeklinde çizilen sanayi rotamızda yürüyeceğimize olan inancımızın altını çizmek isterim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fabrikayı gezen Bakan Kacır, teslim edilen 500'üncü jeneratöre imzasını attı.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Bergama, Enerji, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kacır ve Bakan Bayraktar, İzmir'de tesis açılışına katıldı (2) - Son Dakika

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