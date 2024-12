Bakan Memişoğlu il kongresine katıldı

Politika

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, partisinin Bilecik 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki kongrede Bakan Memişoğlu'nun yanı sura AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve partililer yer aldı. Bakan Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki göstererek, "Bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de dünyaya 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bir iddia koyduğunu, bu iddianın ne olduğunu hepimizin farkında olması gerekir. Bu iddia ne? Bugün hepimiz yaşıyoruz. Dünyada insanları öldürüp katleden, birbirlerini düşünerek emperyal düzenini devam ettirmeye ve bundan çıkar elde etmeye çalışan bir kötülük var. Vahşet medeniyeti var. Hepimiz biliyoruz ki bu medeniyetin artık değişmesi gerekiyor. Peki, bu kötülük medeniyeti kötülüğünü yaparken, 45 bin insanı canlı canlı Gazze'de öldürürken, iyilik bedeli olarak bu topraklardan 3 kıtayı yönetmiş iyilik medeniyeti olarak biz ne yapacağız? Liderimizin bu iddiasının arkasında durup, birlikte hareket edeceğiz. Farklılıklarımızı birleştirip, zenginlik haline getireceğiz. Sadece bugünümüzün vebalini taşımıyoruz bizler. Allah öyle bir fırsat çıkarttı ki bu ülkeye Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetin liderliğiyle hepimizin 22 senedir gece gündüz çalışmasıyla bu iyilik medeniyetinin ümidi oldu bu ülke. Artık birbirimizi eleştirmek değil, ayrıştırmak değil, sarılmak, birlikte hareket etmek ve en önemlisi de kötülük medeniyetinden daha çok çalışıp, daha çok üretip, dünyaya yeniden hakim olabilecek iyilik medeniyetini yeniden ayağa kaldırmaktır. En büyük görevimiz, en büyük vebalimiz, her birimizin budur" dedi.

AK PARTİ'Lİ YAVUZ: SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR KORİDORU PARAMPARÇA EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise şunları söyledi: " Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru paramparça edildi ve bugünkü atmosfer oluştu. Bugün bu atmosfer oluştu da yalanın siyasetinden bir gün kendini kurtaramayan, milletle siyaset yapmasını beceremeyen, milletin rotasında siyaset yapmayan, yapmayı beceremeyen birtakım nasipsizler bu duruma bir türlü sevinemiyor, sevin be kardeşim. Kardeşim, 12 milyon kişi evinden olmuş, 6 milyonu sınır dışına, başka ülkeye çıkmak zorunda kalmış. 600 bin kişi can vermiş. Pres makinelerinde, cezaevlerinde işkencelerle on binlerce kişi ölmüş, işte bütün bunların müsebbibi Esad kovulmuş, ülkesini terk etmiş ve orada daha huzurlu bir iklim oluşmuş. Sevin be kardeşim niye sevinemiyorsun? Recep Tayyip Erdoğan ile emin olun, AK Parti'yle emin olun, Cumhur İttifakı'yla çok daha güzellikler yaşayacağız."

Haber-Kamera: Sarp DEMİRHAN/BİLECİK,