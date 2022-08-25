Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na 'aceleyle rol kapma' tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Varlık şirketleri takibindeki borçları ödemeyin'' çağrısına, "rol kapmaya dönük basit manevralar" ifadeleriyle tepki göstermişti.

BİRGÜN'ÜN HABERİNİ ALINTILAYARAK YANIT VERDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Birgün'ün "Kılıçdaroğlu bugün 'ödemeyin' demişti: Saatler sonra icralık borçlara devlet desteği açıklaması" haberini alıntılayarak Bakan Nureddin Nebati'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım..." sözlerini sarf etti.

KILIÇDAROĞLU DÜN, "SAKIN ÖDEMEYİN" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamadaysa, "Sevgili halkım, bu borçlar nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler. Tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ben. Ödemeyin. Haydi eyvallah" demişti.

"ROL KAPMAYA DÖNÜK BASİT MANEVRALAR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün Twitter hesabından yaptığı paylaşım serisi şöyle:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Varlık şirketlerine borçlarınızı ödemeyin" çağrısına yönelik, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız. Öte yandan, bilmelisiniz ki kulislerden medet umarak rol kapmaya dönük her yeni manevranız, tüm milletimizde bir kez daha dejavu duygusuna sebep oluyor."

"FÜTURSUZ SALDIRI VE ÇARPITMALARINIZA BUGÜN BİR YENİSİNİ DAHA EKLEMİŞSİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun "altı boş vaatlerle yaptığı araba almayın" çağrısına, makroekonomik dengeleri sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığı fütursuz saldırı ve çarpıtmalarına bir yenisini daha eklediğini belirten Nebati televizyon ekranlarındaki vidoesunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Altı boş vaatlerinizle yaptığınız "araba almayın" çağrınıza; makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıran Kur Korumalı Mevduat'a yaptığınız fütursuz saldırılara ve nice diğer çarpıtmalarınıza bugün bir yenisini daha eklemişsiniz. Şimdi de 'borçlarınızı ödemeyin' diyorsunuz.

NEBATİ 2 GÜN ÖNCE HAZIRLADIKLARI DESTEK PAKETİ AÇIKLAMASINI DA YAYINLADI

Bu açıklamalarınızı ne hikmetse daha bir gün evvel dar gelirli vatandaşlarımız için yakında 2 farklı destek paketi açıklayacağımızı, bu çalışmalarımızda son aşamaya geldiğimizi televizyon ekranlarında belirtmemizden hemen sonra aceleyle yapıyorsunuz. Milletimiz, muhalefet lideri olarak sizden orijinal, gerçekçi ve uygulanabilir kendi projelerinizi ortaya koymanızı beklerken sizin spekülatif açıklamalardan ve rol kapmaya dönük basit manevralardan öteye geçmeniz, sorumluluklarınızın bilincine varmanız gerekmez mi?

"BİZ LAFLA DEĞİL İCRAATLARIMIZLA KONUŞUYORUZ"

Bizler, gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak, icraatlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor, yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, biz lafla değil icraatlarımızla konuşuyoruz. Unutmayın ki ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz."