Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir? - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink cinayetine ilişkin iddialarına cevap verdi.

"MAHKEME KARARINI YOK SAYMIŞTIR"

Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Nisan 2022 tarihinde Hrant Dink Vakfı ziyareti sırasında Hrant Dink cinayeti ile ilgili mahkeme kararlarını yok sayan ve FETÖ'yü bu davadan aklamaya yönelik açıklamalarda bulunmuştur.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'tetikçinin hapiste ama katillerin aydınlığa çıkarılmadığını, karanlık odakların açığa çıkarılması gerektiğini' ifade etmiş. Öyle anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı okumamış. Mahkeme tarafından olayın faili net şekilde belirlenmiş, cinayete göz yuman ve amaçları için tedbir almaksızın bekleyenler, ayrıca cinayetin arkasındaki karanlık odaklar açık şekilde tespit edilmiştir. Davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 14.07.2021 tarihinde açıklanan gerekçeli kararında:

'...cinayete giden süreçte kamu görevlilerinin gereken tedbirleri alıp müdahale etmek yerine cinayetin gerçekleşmesini bekledikleri, öncesinde ve sonrasında bilgi, kayıt ve belgelerin yok edilmesini sağladıkları, FETÖ'nün çıkarlarını gözeterek birlikte hareket ettikleri, cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar isimli şahıslar hakkında dosyalarının ayrılmasına karar verildiği...', '...Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, söz konusu cinayet eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün talimatları ve örgütün amaç ve ideallerine uygun olarak mahkememiz dosyasında hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirilmiştir.' hükümleri yer almış; cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiği açıkça ifade edilmiştir.

"26 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİR"

Ayrıca; FETÖ/PDY mensubu Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere 26 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet dahil süreli hapis cezaları verilmiştir.

Öte yandan; mahkeme tarafından örgüt talimatıyla FETÖ/PDY amaçları doğrultusunda Hrant Dink'in cinayeti işlenmesi sebebiyle Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Faruk Mercan gibi isimler hakkında yakalama kararı çıkartılmış, dosyaları halen İstinaf Mahkemesi'nde bulunmaktadır."

"FETÖ'YÜ KURTARMA OPERASYONUDUR"

"Kılıçdaroğlu'nun iddiasının aksine, Hrant Dink cinayetindeki katil de, katili yönlendirenler de bilinmektedir. Mahkeme bu konuda karar vermiş, cezalar belirlenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır" ifadelerini kullanan Soylu, "Açık mahkeme kararına rağmen CHP Genel Başkanı'nın bu yorumu; bir muayenehanede 15 Temmuz talimatlarını aldığı ve darbe girişimine isim önerisinde bulunduğu FETÖ terör örgütün, bu cinayetin tescilli sorumlusu olduğunu görmezden gelmek ve gerçeği karartmaktır. Türkiye'nin son 40 yıldır başına bela olan iki terör örgütünden birinin siyasetteki hamisinin HDP olduğunu biliyorduk. Anlaşılıyor ki CHP de Kılıçdaroğlu vasıtasıyla diğer terör örgütü FETÖ'nün hamiliğini üstlenmiş durumdadır.

Mahkeme kararları ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu açıklama, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma operasyonudur. Eğer kendileri bu cinayetin katillerini cezalandırmakta samimi iseler, mahkeme kararını ellerine alıp bu cinayetin failleri olan FETÖ elebaşını, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve Faruk Mercan gibi diğer isimleri, ilişki kurduğu büyükelçilerden talep etmelidirler. Bulundukları ülkelerin vereceği yanıt, mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi eleştirdiği insan hakları konusundaki samimiyetini de ortaya koyacaktır.

"FETÖ'YÜ KURTARMA GÖREVİNİ KILIÇDAROĞLU'NA KİM VERMİŞTİR?"

Hrant Dink cinayetinden mahkeme kararıyla sorumluluğu açık şekilde belirtilen FETÖ Terör Örgütü'nü ve elebaşılarını kurtarma operasyonunda Kılıçdaroğlu, başarılı olamayacaktır. Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?" dedi.